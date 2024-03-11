Позиція США і ЄС трохи відрізняється, зазначив Кубраков.

У західних країнах останнім часом дедалі активніше обговорюють передачу України заморожених російських активів чи бодай відсотків. У кращому випадку їх використовувати Україна зможе вже в кінці цього року, каже віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Є позиція США, є позиція ЄС – вони трохи відрізняється. Але точно можна сказати, що в цьому році рішення щодо використання заморожених російських активів будуть прийняті на рівні відповідного законодавства країн-партнерів. Це вже ми бачимо, що це відбувається", – пояснив він в інтерв’ю "РБК-Україна".

Міністр каже, що в кращому випадку Україна зможе використовувати ці кошти хоча б частково вже наприкінці року. Проте реалістично – "це вже наступний рік".

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Передача Україні заморожених активів РФ

На початку березня 2024 року міністр закордонних справ Великї Британії Девід Кемерон заявив, що його країна готова позичити Україні всі заморожені активи Центробанку РФ на тій підставі, що Росія буде змушена виплатити Києву репарації після закінчення війни.

Згодом Швейцарія виступила за фіансування України російськими активами. У цій країні понад 8 мільярдів доларів резервів і активів російського центрального банку.

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