Він наголосив, що компенсувати втрачені кошти за рахунок допомоги союзників чи інших кредитів неможливо.

Тільки у лютому 2023 року через блокаду українсько-польського кордону бюджет України недоотримав 8 млрд гривень. Про це заявив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Ми зараз усю армію фінансуємо за рахунок податків та митних платежів. Це гроші, які ми можемо використовувати на військові потреби. У нас сьогодні останній день лютого, дуже легко порахувати, скільки в лютому коштувала нам блокада (кордону). План, який ставився для митниці до початку блокування кордонів, був 47,5 млрд гривень. На жаль, насамперед через блокаду кордонів, ми отримали за весь лютий 39,5 млрд гривень. Тобто на 8 млрд менше надійшло до українського бюджету", – пояснив він в ефірі "Української правди".

За словами Железняка, таку ситуацію ми вже мали в грудні. Водночас у січні, коли було розблокування кордонів, було зафіксовано "значний приріст по митниці".

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"Зараз знову ми бачимо падіння. Тобто якщо рахувати, то десь 20 млрд ми втратили. Чому це важливо? Тому що ці гроші ми не можемо перекрити навіть за рахунок міжнародної допомоги, ми не можемо перекрити за рахунок якихось інших кредитів. Це те, що забрали не просто з державного бюджету, це те, що забрали безпосередньо в армії. На жаль, нам доведеться якимось чином шукати баланс у системі", – резюмував він.

Блокада кордонів: важливі новини

Останні кілька тижнів польські фермери блокують кордон з Україною. Президент Володимир Зеленський вважає, що йдеться про політичне питання та тиск на європейські інституції. За його словами, українці вдячні польському суспільству, яке з самого початку було з українцями. Однак уряди країн мають знайти ключі для вирішення проблеми.

Нещодавно стало відомо, що до протестів знову повернуться польські перевізники – вони планують долучитися до фермерів. Прогнозувалося, що вони будуть блокувати мінімум три пункти пропуску на кордоні з Україною.

27 лютого Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повдіомило, що виконало всі домовленості для попередження блокади з боку польських перевізників.

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