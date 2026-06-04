Відпочинок на Чорному морі: недешевий та умовно безпечний

Узбережжя Одеси залишається фактично єдиним місцем в Україні для відпочинку біля Чорного моря. І, попри небезпеки, туди вже потягнулися туристи. УНІАН дізнавався, як краще обирати житло, коли точно не варто купатися в морі, та чи є на узбережжі укриття.

Літо тільки починається, а до Одеси вже прибувають туристи – жителі інших регіонів України хочуть хоч трохи відпочити на березі Чорного моря. Але життя тут безпечним не назвеш – російські дрони (іноді й ракети) систематично атакують місто. Безпілотники зазвичай заходять на Одесу саме з боку моря, щоб завдати ударів, у тому числі по прибережній інфраструктурі. Під питанням і екологічне благополуччя – в морську воду часто падають БПЛА, уламки і, відповідно, у воду потрапляють різні хімічні речовини...

Але це не зупиняє ні відпочивальників, ні орендарів пляжів та власників розважальних закладів. Ще до офіційного відкриття літнього сезону на узбережжя потягнулись місцеві жителі та гості міста, адже прохід до громадських пляжів фізично не перекритий, а багато клубів та ресторанів працюють "на повну котушку"...

Підготовка до сезону

Кілька тижнів тому начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що регіон готується до відкриття літнього сезону. За його словами, влада не лише відкриває доступ до води, а й забезпечуватиме умови для фізичного та психологічного відновлення українців, насамперед військових та їхніх родин.

Відео дня

Також, як зазначив посадовець, офіційно працюючий пляж означає працюючий бізнес. Адже влітку місцеві пляжі – це суцільні ресторани, кафе, безліч розважальних закладів, а також платні шезлонги та шатра, якими місцеві підприємці намагаються заставити якомога більшу площу на узбережжі. Іншими словами, йдеться про надходження до бюджету, які, за словами Кіпера, спрямовуються, у тому числі й на підтримку Сил оборони України.

Цьогоріч в Одесі розширили й кількість безпечних зон відпочинку. Для порівняння: якщо у 2023-му офіційно відкрили лише шість пляжів, то вже у 2025-му їх було понад 30. Очікується, що зараз таких ділянок буде не менше (за даними місцевих чиновників, кількість відкритих комунальних пляжів цьогоріч може збільшитись до шести, інші ділянки – в оренді у підприємців).

Де саме дозволять працювати бізнесу та відпочивати містянам, визначають спеціальні комісії. Основними безпековими вимогами є наявність спостережно-рятувальних постів (веж), рятувальних човнів та систем оповіщення на пляжі, повноцінного укриття поблизу та позначення зони купання. Діятимуть і певні обмеження: регламентований час перебування на пляжі, заборона на використання плавзасобів (крім рятувальних) та на відвідування небезпечних ділянок.

Орендарі та профільне комунальне підприємство міськради вже проводять комплекс підготовчих робіт. Окрім рятувальних постів, встановлюють буї, а водолази обстежують дно та перевіряють системи оповіщення про тривоги. Підприємці облаштовують дерев’яні настили, на які встановлюють тапчани та шатра впритул до води…

Коштом міського бюджету на ділянці від пляжу "Ланжерон" до 16-ї станції Великого Фонтану встановлюють додаткові мобільні укриття. Їх вже має бути дев’ятнадцять.

Як пояснив заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Сергій Красиленко, рішення про відкриття пляжів ухвалюватиметься лише на основі результатів роботи комісії. Після перевірок та підписання відповідних актів обстеження, буде оприлюднено остаточний перелік зон, доступних для відвідування.

Водночас вже відомо, що цьогоріч в Одесі працюватимуть два інклюзивних пляжі та, за домовленістю з орендарями, на інших ділянках буде облаштована інфраструктура для осіб з інвалідністю. Також планують запустити новий проєкт, який передбачає залучення спеціально навчених собак, які допомагатимуть рятувальникам під час надзвичайних ситуацій на узбережжі.

Ціни на відпочинок

Ціни на оренду житла в Одесі залежать від близькості до моря та середмістя, його типу та місяця бронювання – липень і перша половина серпня, традиційно, найдорожчі. У соцмережах і на Reddit користувачі обговорюють, що ціни цьогоріч значно зросли через попит, війну та подорожчання будівництва.

На вихідні та святкові дати житло біля моря бронюють дуже швидко – часто за 1-2 місяці наперед. Найдорожчі райони – Аркадія, Ланжерон, Совіньйон та Великий Фонтан. З відкритих джерел: ціна оренди на червень-серпень 2026 року в готелі середнього класу біля моря або в центрі становить приблизно 2500-4500 грн за номер на добу. У бутік-готелях та преміальних комплексах – від 4500 до 9000 грн за добу, у п’ятизіркових готелях – типу Bristol, Nemo, Mozart – 8000-18000 грн за номер у пік сезону.

Приміром, у готелі Nemo на Ланжероні у порівнянні із зимовими місяцями ціни зросли удвічі. Одна ніч у номері стандарт-економ без балкона у вихідні обійдеться орієнтовно у 16100 гривень, у будні – 13200, стандарт одномісний – 15400 гривень у вихідні та від 12500 до 14000 – у будні. Ціна за панорамний люкс з видом на море може обійтися майже у 50 тис. гривень. Проживання однієї дитини віком до 5 років (без надання додаткового місця) – безкоштовне. У вартість проживання включено: сніданки – у форматі "шведського столу", відвідування басейну з морською підігрітою водою, джакузі, критого плавального басейну з морською водою, SPA-комплексу, фітнес-клубу, кінозалу, Junior Club, Wi-Fi тощо.

За даними рієлторів, популярністю у преміальному сегменті користується Совіньйон – котеджне містечко з розвиненою інфраструктурою та пляжами. Апартаменти тут - від 2500 до 5000 грн/доба. Таке житло часто орендують великі компанії або сім’ї на весь сезон.

Багато хто з відпочивальників віддає перевагу оренді квартир, вартість яких теж залежить від розташування. Наприклад, в Аркадії чи центрі квартира на добу коштуватиме 1500-3500 грн, а преміальні варіанти з терасами та панорамою моря – ще дорожче.

У більш бюджетних районах – Лузанівка, Таїрове - квартири від 600-1000 грн/доба, кімнати у приватному секторі – 400-900 грн/доба, бази відпочинку – 800-2500 грн тощо. Саме ці райони популярні серед сімей із дітьми та тих, хто приїжджає надовше.

Ще дешевше – хостели (від 150 до 300 грн за добу з людини) та приватний сектор у передмісті – Крижанівка, Фонтанка, Вапнярка.

Як пояснили УНІАН в одній з одеських рієлторських компаній, через війну люди, домовляючись про оренду, звертають увагу на наявність генератора, укриття, автономного водопостачання, паркінгу та близькість до відкритих пляжів.

"Молодь часто бажає відпочинку у шумній Аркадії, а для сімейного більше підійдуть Великий Фонтан і Крижанівка. "Бюджетне" море – Лузанівка та Фонтанка, але треба розуміти, що у певних місцях можуть виникнути проблеми з доступом до води… У 2026 році оренда в Одесі подорожчала – найбільше зросли ціни на квартири біля моря та в новобудовах", - зазначили фахівці та додали, що багато туристів зараз свідомо обирають передмістя через тихіші пляжі, меншу кількість людей, нижчі ціни.

Крім вартості житла, треба врахувати й ціни на харчування, які в Одесі, м’яко кажучи, кусаються. Це стосується й продуктів у магазинах чи ринках, та обідів-вечерь у відповідних закладах, де середній чек на людину може перевищити тисячу гривень. Ціни у кафе, ресторанах залежать від їхньої дислокації та "класу".

Станом на 1 червня кілька пляжів вже працюють. В районах Аркадії, Ланжерона, Дельфіна тощо відкриті Ibiza Beach Club, Nemo, Redline, Public, Caleton тощо. Вартість відпочинку на шезлонгу там становить 250-300 грн, але може бути й у 3-4 рази дорожче, вартість ліжка може перевищити 1 тис. грн, а бунгало (шатро) обійдеться у 1500-1700 гривень та навіть більше. На деяких пляжах у "комплект" входить рушник, парасолька та столик. Майже всюди – ресторани та бари.

Якщо ви за кермом, врахуйте паркування – з 1 червня тариф на узбережжі Одеси становить 60 грн/год, місячний абонентський талон – 10 тис. грн. Водночас стягувати платню з певних категорій громадян, зокрема учасників бойових дій та осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також людей з інвалідністю, заборонено. Умова безоплатного паркування – розміщення за лобовим склом авто завіреної копії відповідного посвідчення встановленого зразка. Крім того, люди з інвалідністю повинні розмістити розпізнавальний знак "Водій з інвалідністю" та ставити транспортний засіб виключно на місцях, призначених для зазначеної категорії осіб.

Безпекова складова

Плануючи відпустку, звісно, не слід забувати про регулярні атаки на історичний центр Одеси, який навіть під час війни залишається місцем активного відпочинку туристів з різних куточків країни та з-за кордону.

Ситуацію на узбережжі обласного центру безпечною теж не назвеш – унаслідок російських атак пошкоджень зазнають популярні місця відпочинку та готелі, зокрема, в районі Французького бульвару та пляж "Ланжерон", де розташований, у тому числі згаданий елітний Nemo.

Так, наприкінці квітня 2026 року російські окупанти завдали масованого дронового удару по Одесі. Значних пошкоджень зазнали житлові будинки, фунікулер, розташований у середмісті – поруч з Потьомкінськими сходами, та готель-бутік "Дача Ланжерон". Серед постраждалих була харків’янка, яка приїхала до Одеси святкувати своє 50-річчя. За словами шокованої жінки, вона навіть уявити не могла, що потрапить під обстріл у місті, яке вважається не таким небезпечним, як Харків.

"Необхідно завжди реагувати на сигнал повітряної тривоги. Не можна ставитися до цього легковажно, особливо, коли перебуваєте на відкритій території. У голові завжди треба тримати чіткий план дій: що я робитиму, коли почую сигнал тривоги. Тут у кожного персональна відповідальність – за себе та своїх дітей", - наголошує начальниця відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Одеської обласної прокуратури Наталя Котенко.

Такі самі перестороги існують і для тих туристів, які планують для "релаксу" відвідати не саму Одесу, а Одеську область. Або навіть відпочивати не на морському узбережжі, а десь біля річки, приміром, на Дунаї.

"Ще торік від російських атак найбільше постраждав Білгород-Дністровський район (в ньому розташоване відоме курортне селище Затока, - УНІАН). Внаслідок ударів суттєво пошкоджено туристичну та рекреаційну інфраструктуру. Зокрема, майже вщент зруйновано вісім баз відпочинку. Пошкоджено сотні дачних, житлових будинків, санаторіїв та приватних об’єктів розміщення", - сказала вона.

Наталя Котенко нагадує, що, коли відбувається масована атака по багатьох локаціях одночасно, правоохоронці фізично не можуть за одну добу зібрати й дослідити всі докази. Тому обстеження територій інколи триває кілька днів і люди можуть просто на вулиці натрапити на безпілотник, що впав. Такий інцидент нещодавно був у центрі міста Південне – БПЛА з бойовою частиною перехожі випадково побачили поблизу спорткомплексу та викликали правоохоронців.

Також, за словами очевидців, декілька тижнів тому на одному з пляжів у селищі Затока жінка після шторму знайшла морський безекіпажний катер з вибухівкою... Інший російський БЕК 25 травня атакував в Одесі навчальний вітрильний фрегат "Дружба". У ВМС ЗСУ заявили, що тоді просто дивом ніхто не постраждав.

За словами речниці Одеської обласної прокуратури Інни Верби, окремий "біль" – це міни у морі: "Лише торік в серпні було три летальні випадки. В один день у Затоці через вибух підводної міни загинули троє людей: 69-річний чоловік, 52-річна жінка та 42-річний батько двох дітей".

Зараз рішеннями всіх прибережних територіальних громад у Білгород-Дністровському районі пляжі для купання закриті. Ведеться роз’яснювальна робота, встановлені таблички "Купатися заборонено!" та "Увага, міни!", а всі проходи до пляжних зон перекрито.

Як запевняють у мерії міста, перед початком оздоровчого сезону профільні служби скрупульозно обстежують дно на наявність небезпечних предметів. Серед знайденого у травні – уламки російських безпілотників, гільзи, арматура, скло тощо.

За словами керівника водолазних робіт КУ "Рятувально-водолазна служба Одеської міської ради" Ігоря Чанського, окрім звичайного сміття, зараз у морі знаходять уламки "Шахедів", що є дуже небезпечним для відпочивальників.

"Люди навіть не здогадуються, у яку халепу можуть потрапити – через хвилі та пісок метал і уламки ховаються на дні та можуть серйозно травмувати", - каже Чанський.

Загалом фахівці обстежують понад 60 тис. кв. метрів дна комунальних пляжів та близько 450 тис. кв. метрів орендованих ділянок. Як запевняють водолази, заради безпеки відпочивальників протягом оздоровчого сезону перевірки проводять кілька разів.

Екологічна (не)безпека

Через наслідки війни стан морської води в Одеській затоці та прилеглих акваторіях, звісно, бажає кращого. Керівник екологічної громадської організації "Зелений лист", хімік та біолог Владислав Балінський називає кілька чинників, які негативно вплинули на якість води.

Перш за все, це руйнування греблі Каховської ГЕС, що спричинило масштабний опріснювальний та токсичний шок для морського середовища (хоча станом на сьогодні вже відбулася часткова асиміляція та стабілізація показників). Крім того, це три масштабні виливи рослинної олії з пошкоджених ворожими атаками резервуарів, зокрема, у портах "Чорноморськ" та "Південний".

За словами еколога, рослина олія не є канцерогеном і не становить хімічної небезпеки для людини, однак у морській воді вона піддається процесам полімеризації, тобто масляна плівка ущільнюється, осідає на донні організми, що призводить до загибелі, у тому числі колоній мідій, які є провідними біофільтраторами акваторії. Тому суттєве пригнічення їхньої популяції може знижувати потенціал біологічного самоочищення затоки в літній період.

Наступний фактор - через регулярне збиття безпілотників над акваторією затоки відбувається забруднення води нафтопродуктами, які, на відміну від рослинних жирів, мають пряму токсичну та канцерогенну дію. Як пояснив Балінський, це викликає лише короткочасний дискомфорт – веселкову плівку у межах певного пляжу. Однак у воді можуть залишатися компоненти вибухових речовин від збитих БПЛА чи нерозірвані снаряди. Штатне спорядження таких об'єктів зазвичай містить гексоген, тротил та алюмінієві порошки. Ці хімічні сполуки, потрапляючи на дно, повільно розчиняються, створюючи довготривалі локальні зони підвищеної токсичності.

"Й, хоча загалом для здоров’я людини такі нетривалі "локальні" загрози не дуже небезпечні, у місцях безпосереднього залягання уламків дронів отруйні речовини накопичуються, що потребує моніторингу донних відкладень", - додає експерт.

За словами Балінського, наразі бракує інформації (лабораторних досліджень тощо) для прогнозування екологічної ситуації влітку. І хоча підстав для якихось панічних заяв немає, говорити про абсолютну екологічну безпеку узбережжя передчасно.

Фахівець вважає, що увагу контролюючих органів та дослідників варто спрямувати на "зони невизначеності", які можуть проявитися під час спеки. Зокрема, це контроль стану морської води після злив. Адже міські зливові стоки, які виносять органіку з вулиць через каналізацію, є найпершим і найбільш динамічним фактором ризику різкого погіршення мікробіологічних показників. Також має значення вплив вітрів та штормів, які здатні підіймати придонний шар моря, де потенційно акумульовані залишки виливу олії, пального від БПЛА чи важких металів, що викликатиме локальні коливання якості води.

"Готовність пляжів до сезону має визначатися щотижневим суворим моніторингом бактеріальних і хімічних показників. Головне практичне правило для відпочивальників наразі залишається незмінним – повністю виключити купання в морі безпосередньо після сильних злив (до моменту природного очищення акваторії) і орієнтуватися виключно на офіційні поточні звіти лабораторного контролю уповноважених служб", - радить Балінський.

***

Отже, безпечним відпочинок на узбережжі Чорного моря можна назвати лише умовно. Але більшість людей це не відлякує: Одеса залишається одним із найбільш популярних напрямків внутрішнього туризму, особливо, як кажуть самі відпочивальники, через море та атмосферу міста.

Лариса Козова