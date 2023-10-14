Найближчими днями з Ізраїля планується евакуювати більше 200 українських громадян.

Інформація, що деякі громадяни, яких вважають зниклими безвісти, потрапили в полон до бойовиків ХАМАС, не підтвердилася.

Про це повідомив ZN.UA посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, зазначивши, що найближчими днями з Ізраїля до Румунії мають евакуювати щонайменше 260 українських громадян.

"Сьогодні виїжджає 208, завтра – 52. І наступний рейс ми формуватимемо на 18 жовтня. Це всі квитки, які придбані через посольство", – зазначив дипломат.

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Дані щодо українців, загиблих в Ізраїлі внаслідок нападу ХАМАС, за словами Корнійчука не змінилися.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року палестинські бойовики руху ХАМАС здійснили масований обстріл території Ізраїлю та оголосили про початок операції "Шторм Аль-Акса".

10 жовтня армія Ізраїлю відновила контроль над кордоном із Сектором Гази. Ізраїль повідомив про звільнення зайнятих бойовиками таериторій та відновлення контролю над усім кордоном з Сектором Гази, через який вранці 7 жовтня прорвалися бойовики ХАМАС.

Відтоді Ізраїль відтоді регулярно завдає ударів по палестинських об'єктах. 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю заявила, що їхня піхота й танки увійшли на територію Сектора Гази, аби зачистити території від потенційних терористів і знайти зниклих безвісти ізраїльтян.

13 жовтня у МЗС України повідомили, кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до 11. Ще дев'ятеро українців вважають зниклими безвісти.

13 жовтян посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що у полоні бойовиків ХАМАС можуть бути українці.

Корнійчук також розповів, що лише одна із сімох загиблих українців мала виключно український паспорт, а решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт.

Він також повідомив, що організовано кілька рейсів для евакуації українців з Ізраїлю, перший з яких вилетить до Румунії 14 жовтня. Він також зауважив, що триває пошук можливостей для організації евакуації українців із Сектора Гази через єдиний пункт пропуску до Єгипту, який пошкоджено через атаки. На евакуацію звідти погодилися близько 240 українців. Наразі в Каїрі перебуває українська команда разом із уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем, яка намагається вирішити питання щодо створення коридору.

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