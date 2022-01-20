Дружина "кума Путіна" давала 10-місячному онукові морозиво, що обурило користувачів мережі.

Оксана Марченко, дружина народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука, якому не так давно продовжили домашній арешт по "вугільній" справі, показала свого чоловіка в домашній обстановці. Ведуча і її чоловік провели час з сім'єю.

Через відео, яке Марченко показала на своїй сторінці в Instagram, вона нарвалася на критику.

Вся річ у тому, що дружина "кума Путіна" годувала 10-місячного онука морозивом. Навряд чи дитині такого віку підуть на користь такі ласощі. Експерти радять давати малюкам морозиво тільки тоді, коли їм виповниться мінімум 3 роки. Але для Марченко, як і для її чоловіка, правила не писані.

На відео Марченко, сидячи за столом поруч з Медведчуком, годувала онука морозивом. "Кум Путіна "з цікавістю спостерігав за дитиною і зауважив:"знущається бабуся".

У коментарях з'являється чимало критики. Користувачі не оцінили той факт, що Марченко годує дитину морозивом. Багато хто також вказує, що Медведчук виглядає занадто "розслабленим" на тлі ситуації, в якій він опинився через "вугільну справу". Однак негативні коментарі швидко видаляються.

В описі до відео Марченко розмістила притчу про проблеми, суть якої зводиться до того, що не варто тримати в голові все погане, адже це принесе тільки біль. Користувачі також відзначили, що філософські міркування про проблеми виглядають досить дивно, адже дружина Медведчука опублікувала їх 19 січня, в день суду над Порошенком.

Справа Медведчука: що відомо

Медведчуку 8 жовтня оголосили про підозру у державній зраді та сприянні тероризму. Йдеться про його участь у 2014-2015 роках у незаконних схемах із закупівлі вугілля на окупованому Донбасі. У цій справі йому обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Раніше, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру Медведчуку і депутату від "ОПЗЖ" Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України – підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

У цій справі Медведчуку обрано запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Козак перебуває за межами України.

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