Прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави в 1 мільярд гривень.

Печерський райсуд Києва оголошує запобіжний захід підозрюваному у держзраді п’ятому президенту України, нардепу від "ЄС" Петру Порошенку.

Під час попереднього засідання 17 січня прокурори просили суддю взяти Порошенка під варту з можливістю внесення застави у розмірі близько 1 мільярда гривень.

Проте увечері в понеділок слідчому судді Олексію Соколову стало зле у залі суду – й оголошення рішення перенесли на середу, 19 січня.

Суд над Порошенком: 19 січня п'ятому президенту обирають запобіжний захід - онлайн-трансляція

11:50. Захист Порошенка оскаржив арешт його майна. Про це Українським Новинам повідомив адвокат Ігор Головань.

"Подали апеляційну скаргу", - повідомив він. За словами адвоката, скаргу подано до Київського апеляційного суду.

Рішення щодо запобіжного заходу Порошенку обирають у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій і сприяння терористичним організаціям "ЛНР" і "ДНР" групою громадян України.

Нардеп повернувся до України через місяць після того, як проігнорував вручення повістки на допит до ДБР.

Порошенка підозрюють в тому, що, діючи за попередньою змовою з групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛДНР".

Кримінальне провадження проти Порошенка розслідується за статтями про фінансування тероризму, держзраду й створення терористичної організації.

Раніше у рамках цієї справи про держзраду про підозру повідомили про підозру депутату від "ОПЗЖ" й куму Путіна Віктору Медведчука. Ще одного фігуранта, міністра енергетики 2014-2016 рр., Володимира Демчишина оголосили в розшук.

6 січня Печерський райсуд Києва наклав арешт на майно та активи Порошенка.

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