Політик перебуватиме під домашнім арештом до 31 жовтня включно.

Адвокати підозрюваного у держзраді нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука не оскаржуватимуть обраний Печерським райсудом Києва цілодобовий домашній арешт.

Про це йдеться у повідомленні ОПЗЖ.

У фракції стверджують, що "судова система повністю втратила незалежність", й Медведчук на знак протесту не подаватиме апеляцію на запобіжний захід в Україні.

Натомість адвокати кума Путіна вирішили скаржитися у Європейський суд з прав людини.

Читайте такожНе вистачає часу думати про нього - Зеленський про Путіна"Медведчук заявив, що не буде подавати апеляцію на останнє рішення Печерського райсуду міста Києва, а стане оскаржувати незаконне обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у ЄСПЛ", – пише прес-служба політичної сили.

У Європейському суді нібито усі скарги вже прийняті для розгляду.

2 вересня Печерський райсуд Києва ще на 60 діб подовжив Медведчуку строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Згідно з рішенням суду, політик перебуватиме під домашнім арештом до 31 жовтня включно. Також депутат продовжить носити електронний браслет.

Суд над Медведчуком

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу – державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак перебуває за межами України.

Медведчуку суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета. 9 липня запобіжний захід було продовжено до 7 вересня.

7 липня суд продовжив терміни досудового розслідування у справі проти депутатів від "ОПЗЖ" до 11 листопада.

Автор: Яна Ставська