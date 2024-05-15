В iPhone 16 Pro радикально поліпшать камери: чому користувачі захочуть оновитися

Преміальні моделі Apple отримає ще більш професійні камери, ніж будь-коли.

До виходу новеньких iPhone 16 залишилося близько чотирьох місяців, тож у мережі вже достатньо інформації щодо ключових нововведень у майбутніх флагманах Apple. Редактори 9To5Maс назвали чотири причини, чому варто дочекатися iPhone 16 Pro і не купувати iPhone 15 Pro.

Перша зміна – нова надширококутна камера. Цього року iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримають оновлену надширококутну камеру на 48 Мп. Це буде значним апгрейдом порівняно з нинішніми 12 МП в iPhone 15 Pro.

Завдяки новому сенсору, Айфон робитиме деталізованіші фото в умовах поганого освітлення. Також знімки будуть з більш природними кольорами, крім того, збільшена роздільна здатність забезпечить додаткову гнучкість при редагуванні та постобробці.

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Друга зміна – розширений оптичний зум. Зараз iPhone 15 Pro може знімати з 3-кратним оптичним і 15-кратним цифровим зумом. У 15 Pro Max ці показники збільшені до 5 і 25-Х відповідно.Чутки і витоки вказують, що перископ нових "прошок" зможе наближати ще більше, але наскільки саме, поки неясно.

Основний датчик камери теж буде вдосконалено. Уже практично підтверджено, що в iPhone 16 Pro встановлять новий сенсор основної камери від Sony з оновленою конструкцією для поліпшення якості зйомки при слабкому освітленні. Але поки неясно, чи буде датчик Sony наступного покоління використовуватися в обох моделях iPhone 16 Pro.

Останнім суттєвим апгрейдом у камерах iPhone 16 Pro стане поліпшене нове антивідблискове покриття, яке розв'яже проблему світлових відблисків на фото, яка тягнеться поколіннями.

А ось великого оновлення камер для iPhone 16 і 16 Plus не очікується – базові моделі минулого року отримали новий 48-мегапіксельний сенсор. Зате вони отримають новий вертикальний модуль з двома датчиками, повторюючи дизайн iPhone 11. Це оновлення має дозволити Apple впровадити захоплення просторового відео.

Ще є інформація, що Apple готує новий iPhone SE, але його навряд чи анонсують цього року, хоча корпорація може зробити сюрприз. Бюджетний айфон чекає великий редизайн, деякі характеристики якого порадують фанатів бренду.

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