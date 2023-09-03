Нові моделі iPad Pro отримають екрани OLED, новітній процесор М3 і до 4 ТБ сховища.

Все частіше з'являється інформація про те, що Apple випустить свої перші планшети iPad з екранами OLED в наступному році. Ба більше, такі моделі отримають новітній процесор та гігантський накопичувач в топової конфігурації.

Актуальні iPad Pro оснащені панелями Mini-LED, процесором М2 і сховищем до 2 ТБ. Нові моделі змінять дисплей, отримають новітній М3 і запропонують сховище до 4 ТБ, повідомляє WCCF Tech.

Через ці поліпшення нові планшети будуть коштувати істотно дорожче, ніж актуальні моделі. Джерело стверджує, що за 11-дюймовий iPad Pro OLED в початковій конфігурації попросять мінімум $1500, а базова 13-дюймова модель обійдеться в $1800. Версія 4 ТБ за ціною, ймовірно, буде конкурувати з багатьма MacBook Pro.

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Говорячи про OLED-дисплеї, їх впровадження в iPad Pro дозволить Apple підвищити їх енергоефективність у порівнянні з поточними світлодіодними та miniLED-дисплеями, а також запропонує підвищену контрастність завдяки структурі дисплея з двома стеками.

Скоріш за все, Apple випустить перші iPad з OLED-дисплеями навесні 2024 року – цикл життя "прошок", як правило, становить півтора року. Також наступного року Apple почне перехід на OLED-екрани у своїх ноутбуках.

Які новинки Apple чекати в 2023 році

Цієї осені компанія Apple проведе дві презентації: у вересні та жовтні. Зіркою вересневого івенту повинні стати, звичайно ж, нові айфони, а на жовтень заплановано анонс оновлених Mac з процесором Apple m3.

Також до кінця 2023 року повинні представити третє покоління AirPods Pro і нові смарт-пристрої для дому.

З початку 2023 року Apple вже встигла випустити нові MacBook Pro, "жовтий" iPhone 14, 15-дюймовий MacBook Air і оновлені Mac Studio і Mac Pro. Але головним сюрпризом став абсолютно новий гаджет не від Стіва Джобса – це шолом змішаної реальності для перегляду фільмів, спілкування та роботи.

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