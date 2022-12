Видання пише, що ані Ілон Маск, ані Twitter не відповіли на запити про коментарі щодо події.

У Twitter заблокували облікові записи журналістів провідних видань без пояснення причини. Раніше вони відзначились негативним висвітленням діяльності власника соцмережі Ілона Маска.

Про це повідомляє CNN. Вказується, що це спроба бізнесмена використовувати свою владу над платформою.

Під удар потрапили облікові записи Доні О'Саллівана з CNN, Райана Мака з The New York Times, Дрю Харвелла з The Washington Post та інших журналістів, які "агресивно" висвітлювали діяльність Маска в останні тижні. Також заблокували акаунт прогресивного незалежного журналіста Аарона Рупара.

Відео дня

Зазначається, що ані Ілон Маск, ані Twitter не відповіли на запити про коментарі щодо події. Однак, після появи новини в мережі, бізнесмен написав у мікроблозі, що до журналістів застосовуються ті самі правила про збір та розповсюдження особистої чи ідентифікаційної інформації. Видання стверджує, що це могло статися на тлі блокування акаунтів у соцмережі, які відстежували літаки американських мільярдерів та російських олігархів.

Ілон Маск і скандали з Twitter

28 жовтня стало відомо, що Маск закрив угоду з купівлі Twitter і таким чином став власником компанії.

Маск вже встиг зіпсувати репутацію серед української спільноти Twitter – зокрема, коли запропонував Україні віддати Крим, щоб закінчити розпочату Росією війну.

13 грудня Twitter перестав приймати абонентів українських мобільних операторів. Соцмережа Маска закрила можливість верифікувати обліковий запис з України та обмежила створення нових – більше немає можливості при створенні акаунта вказати "+380" номер.

Вас також можуть зацікавити новини: