Серед іншого, соцмережа планує перезапустити свій сервіс підписки Twitter Blue у понеділок.

Соціальна мережа Twitter планує збільшити ліміт символів у постах із нинішніх 280 до 4000.

У відповідь на питання, чи правдиві чутки про плани Twitter збільшити ліміт символів до 4 тисяч, новий генеральний директор компанії Ілон Маск відповів "Так", пише MacRumors. Однак він не надав поки ніякої додаткової інформації.

MacRumor нагадує, що раніше звіти та твіти Маска припускали, що Twitter може полегшити користувачам розділення довгих текстів на кілька рядків твітів у межах однієї теми. Однак, збільшення до 4000 символів усуне цю ідею, і користувачі зможуть просто публікувати довші блоки тексту в окремих постах.

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Треди в Twitter - що було раніше

Нагадаємо, що спочатку в Твіттері користувачі могли писати тільки короткі пости не більше ніж на 140 символів. Тому соцмережу прозвали сервісом мікроблогів.

Однак у 2017 році Twitter збільшив дозволений обсяг одного повідомлення в два рази - до 280 символів. Для японської, китайської та корейської мов зберігся ліміт в 140 символів, оскільки, вважають в компанії, ці мови дозволяють висловити думку меншим числом символів.

Що ще зміниться у Twitter

У вихідні Twitter оголосив, що планує перезапустити свою послугу підписки Twitter Blue у понеділок, додає MacRumors.

Сервіс запропонує користувачам перевірену синю галочку та інші привілеї, такі як можливість редагувати твіти та завантажувати відео з вищою роздільною здатністю 1080p.

Вартість сервісу складе 8 доларів США на місяць. При цьому, для користувачів iPhone Twitter Blue перезапуститься з вищою ціною в 11 доларів на місяць. Раніше Ілон Маск розкритикував комісію Apple в розмірі 30%, що стягується з покупок в додатку.

Ілон Маск купив Twitter

Епопея з покупкою Ілоном Маском соцмережі Twitter тривала півроку, і була на межі зриву.

Ще навесні Ілон Маск заявив про намір купити Twitter і навіть підписав попередній контракт. Вартість угоди складала 44 мільярди доларів. Потім бізнесмен намагався, як може здатися, збити ціну, звинувачуючи керівництво соцмережі в непрозорості щодо інформації про кількість фейкових акаунтів.

У липні з'явилася інформація, що засновник SpaceX, мільярдер Ілон Маск розірвав угоду про покупку соцмережі Twitter. За словами адвоката, Twitter надав Маску нібито не всю інформацію, яку він запитував.

Компанія подала на мільярдера в суд, щоб оскаржити рішення. Судовий процес призначили на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск заявив, що купує соцмережу.

У середині листопада новий власник Twitter, мільярдер Ілон Маск, запустив оновлену підписку Twitter Blue. Однією з ключових фішок підписки стала "синя галочка" поруч з ім'ям користувача, яка до цього видавалася лише важливим персонам і компаніям після проходження верифікації. Із появою платних галочок у Твіттері, які міг отримати будь-хто, багато акаунтів почали створювати фейки знаменитостей – у тому числі й ініціатора змін роботи "галочки" Ілона Маска. Пізніше у верифікованих акаунтів з'явився окремий значок, а згодом соцмережа й зовсім призупинила їхній продаж.

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