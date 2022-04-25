Угода була укладена в понеділок, 25 квітня.

Глава SpaceX Ілон Маск сьогодні купив Twitter за 44 мільярди доларів.

Про це пише Reuters.

Маск уклав угоду з купівлі Twitter Inc в результаті якої йому перейде контроль над платформою соціальних мереж з мільйонами користувачів, включаючи світових лідерів.

"Свобода слова - це основа функціонуючої демократії, а Twitter - це міська цифрова площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - йдеться в заяві Маска.

Після завершення угоди Twitter стане приватною компанією, йдеться в заяві соцмережі.

Як відомо, мільярдер почав скуповувати акції Twitter на початку 2022 року.

Після того як він публічно заявив, то хоче купити цю соціальну мережу, в Twitter вжили заходів, що заблокували йому можливість продовжувати скуповувати акції.

Сам Маск сьогодні опублікував наступний пост: "Я сподіваюся, що навіть мої найгірші критики залишаться в Twitter, тому що це й означає свободу слова", - сказано в повідомленні.