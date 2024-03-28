Компанія випустить компактний Pixel із потрійною камерою та іншими фішками флагмана.

Компанія Google планує змінити свою стратегію щодо смартфонів у 2024 році. За даними авторитетного інсайдера OnLeaks, цього року на нас чекають три різні моделі серії Pixel 9:

Новою моделлю стане Pixel 9 Pro: це компактний Pixel із потрійною камерою та іншими фішками флагмана, але екраном діагоналлю 6,1 дюйма.

Базова модель Pixel 9 залишиться з подвійною камерою і отримає ще більш компактний екран діагоналлю 6,03 дюйма.

Pixel 9 Pro XL – модель із потрійною камерою, але збільшеним (до 6,7 дюйма) дисплеєм. Ймовірно, Google візьме приклад з Apple і розділить смартфони топового рівня на два різні розміри, як iPhone Pro і Pro Max, тільки XL.

Інсайдер також поділився якісними рендерами Pixel 9. Судячи з них, у 2024 році компанія радикально змінить дизайн своїх "гуглофонів". Про це свідчать заокруглені грані та плоский дисплей – як у останніх Айфонів і Galaxy S24.

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Анонс серії Pixel 9 очікується цієї осені. Актуальна лінійка смартфонів від Google була анонсована на початку жовтня 2023 року. Вони першими на ринку отримали семирічну підтримку ПЗ, тобто оновлюватимуться до 2030 року.

А восени 2023 року в мережі з'явилася "дорожня карта" смартфонів Google Pixel, в якій згадувалася поява компактної Pro-версії. Також у найближчі два роки компанія представить Pixel у форматі "розкладачки".

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