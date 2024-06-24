Апдейт стандартних моделей цього року все ж буде невеликим.

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував відеоролик, який демонструє зовнішній вигляд майбутнього смартфона Apple на основі злитих макетів. Глобально нічого нового, але можна не сумніватися, що саме так виглядатиме iPhone 16.

Нове покоління відрізняється від попередника наявністю вертикально розташованої камери на задній панелі. Таким чином, дизайн молодших моделей iPhone 16 буде відсилати до вигляду iPhone X, який представили 7 років тому.

Уже не секрет, що повернення до вертикальних камер дасть змогу стандартним iPhone 16 записувати просторові відео для гарнітури Apple Vision Pro. Оскільки тогорічні iPhone мають діагональне розташування модулів камери, вони не здатні знімати такі відео.

Ще одна важлива деталь, показана у відеоролику, – місце на правому торці, виділене для нової кнопки Capture, яка, як очікується, призначена для фотографування і запису відео. Ця фішка не нова: вона зустрічалася в ранніх смартфонах і телефонах, наприклад, у Sony Ericsson k750i 2005.

Зазначимо, що такими будуть стандартні iPhone 16 і 16 Plus. Що стосується Pro-моделей, вони збережуть квадратний блок камер, а розміри екранів зростуть з 6,1 і 6,7 дюйма до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Причому ширина рамки біля екрана складе 1,15 мм і 1,2 мм – це буде рекорд серед усіх смартфонів на ринку.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересні 2024 року. Тоді ж власники iPhone XR і вище зможуть оновитися до iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і крупних оновлень в історії Apple.

Ідеальний айфон із погляду специфікацій, ціни та гарантій підтримки оновленнями у 2024 році – iPhone 13. Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він практично не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15, ідеться в матеріалі Business Insider.

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