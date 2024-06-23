Схожу концепцію свого часу просувала Motorola з лінійкою Moto Z.

Компанія Apple розглядає можливість створення змінних задніх панелей для iPhone, за допомогою яких користувачі зможуть "прокачувати" смартфони новими функціями.

Свіжий патент Apple описує технологію змінних модулів для iPhone серії 12 і новіше, які за допомогою MagSafe кріпляться до задньої кришки смартфона. Змінні панелі можуть включати більш якісний динамік, об'єктиви для основних камер або навіть глюкометр.

Опис останньої підсистеми звучить особливо цікаво, пише портал Phone Arena. Вона може містити механізм для отримання зразків крові (наприклад, на паперових тест-смужках), а також відповідні компоненти аналізу та схеми для визначення рівня глюкози в крові на основі тест-смужки.

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Хоч подача заявки на патент ще не гарантує, що Apple втілить цю ідею в життя, нещодавні новини про те, що нові iPhone можуть стати тоншими, якраз можна пов'язати з можливістю випуску модулів, оскільки ці самі модулі робитимуть смартфони товстішими. Схожу концепцію свого часу просувала Motorola з лінійкою смартфонів Moto Z.

Серед інших патентів Apple, які чекають свого часу, одним із найперспективніших є система захисту складного або згортаємого дисплея при падінні. Простіше кажучи, складаний iPhone, вихід якого очікується не раніше 2026 року, може отримати "захист від кривих рук".

Ще один патент Apple розкриває спеціальний тип екранів для iPhone і Mac, в які ніхто б не зміг підглядати. Йдеться про спеціальне покриття, яке обмежує випромінювання світла в одному напрямку.

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