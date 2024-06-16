У плані продуктивності та фотоможливостей він не сильно відстає від iPhone 15, але коштує при цьому помітно дешевше.

Якщо вам потрібно купити більш-менш доступний і збалансований iPhone у середині 2024 року, то найкращим вибором буде базовий iPhone 13. Про це йдеться в матеріалі видання Business Insider.

Хоч iPhone 13 вийшов ще 2021 року, він майже не застарів і багато в чому схожий на iPhone 15. У нього такий самий корпус із плоскими гранями, 6.1-дюймовий OLED-екран і багато сучасних функцій Apple, як-от Face ID, бездротова зарядка MagSafe, надширококутна камера і поліпшена селфі-камера.

Хоча його камери не так модернізовані, як у iPhone 15, "тринадцятка" все ще робить гарні фотографії в сценарії, який найчастіше використовується людьми, – "швидко ввімкнути, навести і зняти".

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Продуктивність iPhone 13 теж не сильно відстає від iPhone 15, оскільки перший працює на процесорі Apple A15, а другий – на A16. У повсякденному використанні різниці в потужності відчути практично неможливо. При цьому свіжі версії iOS на iPhone 13 будуть приходити ще мінімум 2 роки, так що актуальності своєї він не втратить і з виходом iPhone 17.

Ціна на iPhone 13 зараз дуже хороша – в магазині Apple за нову модель просять 599 доларів. Для порівняння, iPhone 14, який працює на тому ж процесорі, що й iPhone 13, і загалом пропонує ідентичні можливості, коштує 699 доларів.

Нагадаємо, що анонс нових iPhone має відбутися у вересні 2024 року. Якщо вірити витокам, 16 Pro-моделей отримають серйозний апгрейд екрану і камери, а базові моделі оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

А на початку 2025 року Apple запланувала реліз нового iPhone SE. Усі чутки вказують на те, що компанії набридло випускати однакові девайси серії SE, тому в наступному поколінні можна розраховувати на суттєвий редизайн. Бюджетний айфон буде схожий на iPhone 14, тобто отримає 6,1-дюймовий екран, а цінник збережеться на рівні $429.

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