Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,15 мм. Поки що рекорд за Galaxy S24 Ultra з 1.55 мм.

Надійне джерело Ice Universe опублікувало рендери ще не анонсованого iPhone 16 Pro Max. Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде завширшки всього 1,15 мм – це рекорд серед усіх смартфонів на ринку. Для порівняння, у нинішнього лідера Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм.

"16 Pro Max виглядає практично настільки близько до ідеалу, наскільки це можливо – такими словами інсайдер супроводив порівняльне фото моделей Pro Max поточного і наступного покоління.

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Різниця в рамках навколо екрана стає ще більш наочною при порівнянні з iPhone 13 Pro Max:

Цей витік збігається з більш ранніми повідомленнями про те, що Apple випустить iPhone 16 Pro і Pro Max з дисплеями більшого розміру: 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Причому ширина рамки в екрана iPhone 16 Pro Max складе 1,15 мм, тоді як моделі 16 Pro подарують рамки в 1,2 мм.

Повідомляється, що, для того щоб домогтися бажаних розмірів рамок, Apple використовує технологію Border Reduction Structure (BRS), яка дасть змогу компактніше й ефективніше розміщувати схеми під екраном. З огляду на новації та зусилля для досягнення нових габаритів, вартість "прошок" може зрости.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні. З чуток, Pro-моделі отримають суттєві поліпшення дисплея і камери. Базові моделі запропонують мінорний апгрейд, що включає вертикальні камери і кнопку "Дія".

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