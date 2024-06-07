Він отримає рекордно вузьку рамку і найбільший екран в історії iPhone.

До виходу нових смартфонів Apple залишилося трохи більше трьох місяців. Втім, уже відомо практично всі ключові особливості девайсів. А тепер у мережі з'явилися якісні зображення 16 Pro Max у високій роздільній здатності.

Дизайн топової моделі практично ідентичний зовнішньому вигляду смартфонів актуальної серії. Одним з головних нововведень стане дисплей з рекордно вузькою рамкою шириною 1,15 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Galaxy S24 Ultra цей показник дорівнює 1,5 мм.

Габарити і розміри iPhone 16 Pro Max теж відомі: 163,024 × 77,575 × 8,26 мм, вага 225 г. Тобто він буде довшим, ширшим і товщим за попередників.

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Також флагман отримає найбільший екран в історії iPhone. На зміну 6,7-дюймовому дисплею прийде 6,9-дюймовий. Чи позначиться таке рішення на зручності для користувачів, поки незрозуміло.

Раніше інформацію про редизайн підтвердили всі головні інсайдери, включно з Марком Гурманом з Bloomberg. Очікується, що більшим стане і iPhone 16 Pro, екран якого підросте з 6,1 до 6,3 дюйма, а ось базові моделі – iPhone 16 і 16 Plus – повинні залишитися в колишніх розмірах.

Якщо Apple дотримуватиметься своїх стандартних термінів, то презентація нових айфонів відбудеться в середині вересні. Pro-моделі iPhone 16, окрім збільшених екранів, також мають отримати апгрейд камери, нову кнопку на корпусі для управління камерою і дисплей з підвищеною яскравістю та антибілковим покриттям. А мінімальна планка обсягу накопичувачів в iPhone Pro 16 становитиме 256 гігабайтів.

А вже наступного тижня Apple представить iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям на базі ШІ. Щоправда, працюватимуть вони не на всіх iPhone.

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