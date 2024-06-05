Для роботи найбільш просунутих ШІ-функцій, за чутками, потрібен буде iPhone 15 Pro мінімум.

Уже цього понеділка, 10 червня, компанія Apple представить iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям на базі ШІ, включно з прокачаною Siri.

Очікується, що нова версія ОС буде сумісна з тими ж моделями iPhone, які отримали iOS 17. Втім, для повноцінної роботи ШІ знадобиться iPhone 15 Pro мінімум. Таким чином, без найцікавіших нововведень залишаться майже всі моделі.

Портал Macrumors склав попередній список iPhone, які оновляться до iOS 18, але не підтримуватимуть нові ШІ-функції:

Відео дня

іРhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE 2020

iPhone SE 2022

Це може бути пов'язано з тим, що моделі iPhone 15 Pro мають процесор A17 Pro, який має вищу продуктивність і потужніший 16-ядерний нейрочип. Також iPhone 15 Pro оснащено 8 ГБайт ОЗП, тоді як інші мають лише 6 ГБ або менше.

Як заявляє джерело, "Apple робить ставку на те, що нові функції на базі штучного інтелекту для iPhone стимулюватимуть користувачів оновлювати свої пристрої".

iPadOS 18 і macOS 15 також отримають безліч ШІ-фішок. Але для їхньої роботи знадобляться пристрої щонайменше з процесором M1, тому вони обійдуть стороною iPad, старший за 5-е покоління, і всі Mac з Intel.

Повноцінний вихід iOS 18 очікується у вересні цього року, після презентації серії iPhone 16. За даними джерел, iOS 18 стане найбільшим оновленням ПЗ в історії iPhone.

Крім ШІ-функіоналу, одним із головних нововведень в iOS 18 стане гнучке налаштування робочого столу. Користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

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