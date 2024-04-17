Новинка виросте в розмірах, отримає камеру з тетрапризмою, а базова версія нарешті позбудеться свого головного недоліку.

До виходу нових телефонів Apple залишилося близько пів року, але у мережі вже накопичилося достатньо чуток про iPhone 16. Найбільше користувачів цікавить "прошка", яка отримає помітний апгрейд порівняно з iPhone 15 Pro.

Згідно зі свіжими інсайдом, мінімальна планка об'єму накопичувачів в iPhone Pro 16 буде становити 256 гігабайтів. Схожий апгрейд у Apple провели торік, коли iPhone 15 Pro Max позбувся версії з накопичувачем на 128 Гбайт.

Таким чином, базові версії iPhone Pro позбудуться одного зі своїх головних недоліків у виглядів 128 ГБ пам'яті. Ці моделі нерідко купуються заради фото і відео, а знімки в RAW і відео в 4К@60 здатні дуже швидко заповнити такий маленький обсяг.

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Крім того, смартфон не подорожчає – стартова модель iPhone Pro 16 на 256 Гбайт, як і раніше, коштуватиме 1000 доларів. З iPhone 15 Pro Max такого не було.

Ще ходять чутки, що нова "прошка" отримає збільшений дисплей - 6,3 дюйма, на відміну від 6,1 дюйма у 15 Pro. Також основна камера матиме тетрапризму – це особлива система, завдяки якій можна розмістити просунуту камеру, не збільшуючи габарити смартфона.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, презентація iPhone 16 відбудеться у вересні 2024. У ранніх повідомленнях йшлося про те, що камери "прошок" отримають нове антивідблискове покриття, а всю серію оснастять новою кнопкою "Захоплення" для управління камерою. Базові iPhone 16 отримають рекордну кількість забарвлень і оновлений дизайн камери.

У найближчих планах у Apple анонс нових планшетів у травні, і обидва продукти є дуже очікуваними: iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air вперше вийде одразу в двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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