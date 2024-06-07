Усі чутки і "витоки" вказують на те, що одними складаними смартфонами компанія не обмежиться.

10 липня компанія Samsung проведе традиційну літню презентацію продуктів Galaxy Unpacked 2024. Ресурс Wccftech з посиланням на надійне джерело зібрав всю відому інформацію про прийдешні новинки.

Якщо інформація підтвердиться, то одними складаними смартфонами відомий виробник не обмежиться. Samsung готує до випуску цілу низку новинок, включно зі смарт-годинниками, причому будуть як бюджетні SE, так і преміальні Ultra. Очікується, що вони стануть конкурентом Apple Watch Ultra.

Також відбудеться прем'єра двох нових моделей бездротових навушників Buds. Ще одна новинка – довгоочікуване смарт-кільце Galaxy Ring. Пророкують, що це буде хіт і "вбивця" розумних годинників.

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Samsung Galaxy Unpacked 2024: що покажуть на презентації

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6;

Galaxy Watch7 Ultra;

Galaxy Watch7;

Galaxy Watch FE;

Galaxy Buds3 Pro;

Galaxy Buds3;

Galaxy Ring.

Якими будуть нові складні смартфони від Samsung, ми вже приблизно знаємо. У мережі публікувалися характеристики і рендери Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6.

На осінь 2024 року, якщо вірити чуткам, у Samsung запланована прем'єра бюджетних складних смартфонів. Серед них будуть дві моделі Galaxy Z Fold FE і Galaxy Z Flip FE. Останній коштуватиме не дорожче $800.

Також до кінця року має бути представлений Galaxy S24 FE – один з найбільш очікуваних смартфонів від Samsung. Це більш доступна версія флагманської серії Galaxy S24, створена на основі відгуків фанатів.

А вже наступного тижня Apple представить iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям на базі ШІ. Щоправда, працюватимуть вони не на всіх iPhone.

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