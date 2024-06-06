Apple вперше назвала термін підтримки iPhone – не так довго, як у Samsung і Google

Яблучна компанія більше не лідер у частині оновлень ПЗ.

Apple відома тривалим періодом підтримки ПЗ для своїх iPhone, але компанія ніколи офіційно не обіцяла конкретну кількість років. Зовсім інакша ситуація в екосистемі Android, де кожен виробник називає конкретні цифри. І ось тепер купертинівців фактично змусили розголосити точний термін обіцяної підтримки для своїх смартфонів, пише GSMArena.

Apple на вимогу влади Великої Британії опублікувала офіційний звіт, у якому підтвердила, що планує оновлювати iPhone 15 Pro Max протягом "щонайменше п'яти років" з моменту релізу. Виходить, що телефон буде оновлюватися як мінімум до 22 вересня 2028 року.

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Таким чином, пропозиція Apple поступається зобов'язанням Samsung і Google: раніше обидві компанії заявили про 7 років підтримки своїх нових смартфонів. Протягом цього періоду виробники зобов'язалися випускати як свіжі версії Android, так і патчі безпеки.

Щоправда, ніщо не заважає Apple вийти за позначені рамки, як це іноді відбувалося раніше. Наприклад, iPhone XR (2018) отримав оновлення до iOS 17, яке вийшло в 2023 році. А в березні цього року Apple випустила оновлення безпеки для моделей iPhone 6s, випущених у вересні 2015 року, тобто дев'ять років тому.

Фахівці зазначають, що якщо раніше виробники смартфонів робили ставку на кількість мегапікселів у камерах і у кого потужніший процесор, то тепер у пріоритеті довгий період програмної підтримки. І якщо Apple хоче знову стати лідером, їй доведеться збільшити терміни підтримки iPhone щонайменше до 7 років.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні, а наступного тижня Apple представить iOS 18, в якій основна увага буде приділена функціям ШІ. Щоправда, працюватимуть вони не на всіх iPhone.

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