Попри збільшення витрат на виробництво, Apple залишила колишню ціну на iPhone 15. Однак у 2024 компанії доведеться переглянути прайс-лист.

З лінійкою iPhone 15 Apple побила свої рекорди за вартістю виробництва смартфонів і це ймовірно позначиться на цінах майбутньої лінійки iPhone 16. Про це повідомляє портал MacRumors, посилаючись на дослідження Nikkei Asia.

Аналітики підрахували, що всі компоненти iPhone 15 Pro Max обходяться Apple в $558, що на 12% більше в порівнянні з 14 Pro Max. Це рекордний показник для смартфонів бренду. Для порівняння, з 2018-го по 2021 рік загальна вартість компонентів для моделей iPhone Pro Max коливалася від $400 до $450.

Стандартні версії iPhone 15 теж подорожчали у виробництві – компоненти тепер обходяться в $423, а це аж на 16% дорожче, ніж деталі iPhone 14.

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Попри збільшення витрат, Apple цього року не підвищувала роздрібні ціни на жодну зі своїх моделей iPhone і фактично сама "заплатила за апгрейд". Єдиною помітною зміною було припинення випуску моделі Pro Max на 128 ГБ, а це означає, що його базова версія тепер має 256 Гбайт.

У звіті аналітиків говориться, що якщо Apple продовжить закривати очі на збільшені витрати, її прибуток незабаром постраждає. В результаті Apple, нарешті, може прийняти рішення про підвищення роздрібних цін на iPhone з запуском лінійки iPhone 16 в наступному році.

Що відомо про iPhone 16 майже за рік до презентації

За раннім витокам, iPhone 2024 мають вийти дуже цікавими. Наприклад, Apple нарешті переведе всю лінійку Айфонів на 120-герцові дисплеї. Нагадаємо, iPhone 15 і iPhone 15 Plus досі оснащуються екранами з кадровою частотою 60 Гц.

Також повідомляється, що в Apple переглянули стратегію і тепер будуть оснащувати новими процесорами всі моделі iPhone. А в Pro-моделях iPhone 16 з'явиться ще одна кнопка, яка нібито відповідатиме за спуск затвора камери.

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