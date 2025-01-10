Провал CPU Intel Arrow Lake створив величезний попит на процесори "червоних" і Ryzen 7 9800X3D зокрема.

Процесор AMD Ryzen 7 9800X3D, що вийшов у листопаді, називають найкращим рішенням для ігор. Втім, купити новий "камінь" змогли далеко не всі охочі. У ритейлерів швидко закінчилися запаси, а Amazon заполонили фейкові процесори Ryzen.

"Ми створили чудовий процесор. Але ми не знали, що конкурент розробить настільки жахливий. Тож попит виявився суттєво вищим, ніж ми очікували", – відповів головний архітектор ігрових рішень AMD Френк Азор на запитання про причини дефіциту Ryzen 7 9800X3D.

В AMD поскаржилися на те, що провал Intel Core Ultra 200 створив безпрецедентний попит на процесори 7000-ї та 9000-ї серій X3D і Ryzen 7 9800X3D зокрема, внаслідок чого чіпмейкеру необхідно терміново збільшувати виробничі потужності.

Відео дня

Не секрет, що актуальні CPU Intel показали незадовільну ігрову продуктивність на старті. Зокрема, оновлення мікрокоду, яке мало підвищити продуктивність, знизило її в деяких іграх. Та й загалом процесори виявилися не такими конкурентоспроможними, як очікувалося.

Тим часом AMD готує до випуску Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D. У компанії називають процесори "найкращими для геймерів і контентмейкерів". Так, Ryzen 9 9950X3D обходить усіх своїх конкурентів, включно з флагманським Core Ultra 9 285K, аж до 64%.

Минулої осені в продаж надійшли два нові процесори AMD під застарілий сокет AM4, який залишається популярною основою для ігрового ПК початкового/середнього рівня. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. Найпопулярнішою відеокартою залишається Nvidia GeForce RTX 3060, тоді як усе більше геймерів переходять на процесори AMD.

Вас також можуть зацікавити новини: