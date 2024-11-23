Шахраї користуються дефіцитом Ryzen 7 9800X3D.

Різного роду шахраї намагаються скористатися розпродажем Чорної п'ятниці та дефіцитом процесорів AMD Ryzen 7 9800X3D, який визнали кращим ігровим чіпом.

На це звернуло увагу видання Tom's Hardware. Вони помітили, що якщо на Amazon ввести в пошук AMD Ryzen 7 9800X3D, то на потенційного покупця посипляться пропозиції купити новенький восьмиядерний процесор всього за 199 доларів, чого, звісно ж, бути не може.

Ще однією деталлю, яка допомагає відрізнити справжнє оголошення від підробленого - назва бренду. Справжня сторінка пропонує перейти на офіційний сайт AMD, де можна почитати про процесор, фейкова ж пише загадкове "Brand: HHNDVZ".

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Модератори Amazon оперативно борються з шахраями, але приваблива ціна може привабити необережних покупців. Офіційна рекомендована вартість для Ryzen 7 9800X3D - 479 доларів, але через дефіцит і зростаючий попит реальна ціна становить близько 700, а то й 800 доларів. І навіть за таку ціну знайти процесор не так просто, всі нові партії дуже швидко розлітаються.

Раніше ми розповідали, що фахівці з PC Gamer зібрали добірку з найкращих ігрових відеокарт у 2024 році.

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