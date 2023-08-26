Забарвлення прийде на зміну золотому.

У мережі з'явилася інформація, що Apple з iPhone 15 замінить звичний золотий корпус Pro-моделей на "титановий сірий", який назвали Titan Grey. Оцінити його можна на рендерах, опублікованих 9to5Mac.

Цей перехід збігається з переходом Apple від нержавіючої сталі до титану в рамах Pro-моделей iPhone 15. Новий колір, як очікується, буде сумішшю між "яскравістю сріблястого і глибиною чорного".

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Також очікується, що Deep Purple (фіолетова) буде замінена на темно-синій колір в нових "прошках". Водночас дешевші iPhone 15 і 15 Plus повинні вийти в чорному, зеленому, синьому, жовтому і рожевому кольорах.

Apple iPhone 15: дата виходу та характеристики

Вже підтверджено, що Apple представить лінійку iPhone 15 та інші "яблучні" гаджети 12 або 13 вересня. А в продаж вони надійдуть 22 числа.

Базові моделі позбудуться "чубчика" на користь Dynamic Island і обзаведуться 48-Мп камерами, а старші отримають продуктивний чіп A17, рекордно вузьку рамку, 2 ТБ пам'яті в топі, титановий корпус та інші поліпшення.

Всі чутки та витоки указують на те, що Apple підніме ціни на Pro-версії щодо торішніх гаджетів на 100-200 доларів. Ймовірно, подорожчають тільки преміальні моделі, 15 і 15 Plus будуть коштувати стільки ж, скільки коштували iPhone 14 і 14 Plus.

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