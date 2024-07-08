Як і очікувалося, низку функцій Apple Intelligence не встигнуть доробити до релізу iOS 18 у вересні.

Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, компанія Apple не встигне доопрацювати свій пакет інструментів штучного інтелекту Apple Intelligence до осіннього релізу iOS 18.

Повідомляється, що з виходом iOS 18 у вересні власники iPhone отримають базові інструменти ШІ, як, наприклад, аналіз і сортування повідомлень. А ось довгоочікувана оновлена Siri на основі Apple Intelligence з'явиться лише навесні 2025-го з релізом iOS 18.4.

Перш ніж повноцінно презентувати, очікується період бета-тестування, яке розпочнеться в січні 2025 року.

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Голосовий помічник Apple з'явився ще в iPhone 4 і відтоді фактично ніяк не оновлювався. Він досі генерує відповіді та репліки на основі шаблонів, а не за допомогою алгоритмів ШІ. Це обмеження не дозволяє Siri конкурувати не те щоб із ChatGPT, а з "Google Асистентом" та іншими подібними сервісами. Тому нейромережеву Siri в iOS 18 називають найочікуванішою зміною в iPhone.

Нагадаємо, що для доступу до Apple Intelligence знадобиться щонайменше iPhone 15 Pro/15 Pro Max і Mac/iPad з чипсетами M1 або новіше. До слова, на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на флагманах 2021 року, нехай і в дещо урізаному вигляді.

Якщо ви хочете отримати ШІ-функції Apple Intelligence, але у вас немає iPhone 15 Pro або iPhone 15 Pro Max, можливо, ви захочете дочекатися серії iPhone 16, випуск якої очікують у вересні 2024 року. Зокрема, Pro-моделі отримають крупний апгрейд камери, нову кнопку на корпусі для управління камерою і дисплей з підвищеною яскравістю і антибілковим покриттям.

Попри обмеження, власникам старих iPhone також є на що очікувати в майбутньому оновленні ПЗ: iOS 18 отримала кастомізацію іконок, ігровий режим, перероблену "шторку", запис дзвінків із розшифруванням і багато чого ще. Якщо ваш пристрій оновився до iOS 17, значить, на нього можна встановити і нову систему.

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