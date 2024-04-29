Galaxy S20 та інші популярні моделі не будуть більше оновлюватися/ фото Samsung

Корпорація Samsung продовжує поширювати новітню One UI 6.1 з Galaxy AI серед смартфонів сімейства. Але є перелік моделей, власники яких не зможуть оцінити актуальну прошивку, і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій.

Портал Gizmochina склав список з майже 50 моделей Galaxy, які більше не оновляться. Ймовірно, причина в тому, що виробник вважає ці апарати надто слабкими – вони навряд чи тягнутимуть нове ПЗ без лагів і зависань.

Galaxy S

  • Galaxy S20 (вся лінійка)
  • Galaxy S10 (вся лінійка)
  • Galaxy S9 (уся лінійка)

Galaxy A

  • Galaxy A12
  • Galaxy A32 (4G і 5G)
  • Galaxy A03 / A03s / A03 Core
  • Galaxy A12
  • Galaxy A22 / A22 5G
  • Galaxy A32 / A32 5G
  • Galaxy A02 / A02s
  • Усі моделі, випущені раніше 2021 року

Galaxy M

  • Galaxy M04
  • Galaxy M52 5G
  • Galaxy M21 (2021)
  • Galaxy M32
  • Галактика M42
  • Галактика M12
  • Галактика M62
  • Галактика M02s
  • Galaxy M02
  • Усі моделі, випущені раніше 2021 року

Galaxy F

  • Galaxy F04
  • Galaxy F42 5G
  • Galaxy F22
  • Galaxy F52 5G
  • Галактика F12
  • Galaxy F02s
  • Galaxy F62
  • Усі моделі, випущені раніше 2021 року

Galaxy Z

  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Z Flip 2
  • Galaxy Z Fold
  • Galaxy Z Flip

Оновлення також не отримають планшети Galaxy Tab і захищені смартфони Galaxy Xcover, які вийшли до 2021 року.

Відео дня

Нагадаємо, головне нововведення One UI 6.1 – Galaxy AI. Смартфон, використовуючи ШІ, напише замість користувача текст і скоротить листи, допоможе в обробці фото і перетворить запис мови в текст.

Але найбільш вражаючою новою функцією є "Живий переклад" (Live Translate) – вона дає змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.

Раніше фахівці обрали найкращий бюджетний смартфон від Samsung для купівлі у 2024 році. При ціні дешевше 7000 грн цей Galaxy пропонує плавний дисплей, відмінну автономність і гідну продуктивність.

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