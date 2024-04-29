Корпорація Samsung продовжує поширювати новітню One UI 6.1 з Galaxy AI серед смартфонів сімейства. Але є перелік моделей, власники яких не зможуть оцінити актуальну прошивку, і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій.
Портал Gizmochina склав список з майже 50 моделей Galaxy, які більше не оновляться. Ймовірно, причина в тому, що виробник вважає ці апарати надто слабкими – вони навряд чи тягнутимуть нове ПЗ без лагів і зависань.
Galaxy S
- Galaxy S20 (вся лінійка)
- Galaxy S10 (вся лінійка)
- Galaxy S9 (уся лінійка)
Galaxy A
- Galaxy A12
- Galaxy A32 (4G і 5G)
- Galaxy A03 / A03s / A03 Core
- Galaxy A12
- Galaxy A22 / A22 5G
- Galaxy A32 / A32 5G
- Galaxy A02 / A02s
- Усі моделі, випущені раніше 2021 року
Galaxy M
- Galaxy M04
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M21 (2021)
- Galaxy M32
- Галактика M42
- Галактика M12
- Галактика M62
- Галактика M02s
- Galaxy M02
- Усі моделі, випущені раніше 2021 року
Galaxy F
- Galaxy F04
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F22
- Galaxy F52 5G
- Галактика F12
- Galaxy F02s
- Galaxy F62
- Усі моделі, випущені раніше 2021 року
Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 2
- Galaxy Z Fold
- Galaxy Z Flip
Оновлення також не отримають планшети Galaxy Tab і захищені смартфони Galaxy Xcover, які вийшли до 2021 року.
Нагадаємо, головне нововведення One UI 6.1 – Galaxy AI. Смартфон, використовуючи ШІ, напише замість користувача текст і скоротить листи, допоможе в обробці фото і перетворить запис мови в текст.
Але найбільш вражаючою новою функцією є "Живий переклад" (Live Translate) – вона дає змогу спілкуватися "живою" мовою з людьми, які розмовляють різними мовами. Функція використовує ШІ для перекладу телефонних дзвінків у режимі реального часу, поки ви розмовляєте телефоном.
Раніше фахівці обрали найкращий бюджетний смартфон від Samsung для купівлі у 2024 році. При ціні дешевше 7000 грн цей Galaxy пропонує плавний дисплей, відмінну автономність і гідну продуктивність.