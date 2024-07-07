Крім цього, є чутки, що деякі фітнес-функції Galaxy Ring будуть доступні лише за передплатою.

Наступного тижня бренд Samsung проведе крупну презентацію нових гаджетів, серед яких буде дебютне розумне Кельце, вартість якого буде доволі високою, про що повідомляє видання 9to5Google.

Раніше була інформація, що Galaxy Ring коштуватиме в районі $300-350. Але в новому звіті йдеться про те, що кільце оцінять у $485 (449 євро). Тобто девайс обійдеться приблизно в 19 тис. грн. Такий самий прайс має годинник Galaxy Watch 6 Classic у 47-міліметровому варіанті.

Повідомляється, що кільце надійде в продаж за дев'ять днів після анонсу, тобто, вже цього місяця. Девайс також буде доступний у дев'яти розмірах, прямо пропорційних об'єму батареї (15,75 - 22) і трьох кольорах (чорний, золотий і срібний).

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Крім цього, є чутки, що деякі фітнес-функції Galaxy Ring будуть доступні за передплатою, яка коштуватиме орієнтовно 10 доларів на місяць. Втім, авторитетними джерелами ця інформація не підтверджена.

Нагадаємо, Galaxy Ring виглядає як звичайна каблучка. Головне призначення – моніторинг активності та життєвих показників. Девайс зможе визначати частоту серцевих скорочень і рівень стресу, вимірювати температуру шкіри і допомагати прогнозувати менструальні цикли у жінок. ЗМІ пророкують, це буде хіт і вбивця розумних годинників.

Офіційний анонс розумної каблучки Galaxy Ring відбудеться 10 липня на Galaxy Unpacked 2024 разом з іншими новими гаджетами, включно зі складними смартфонами і бездротовими навушниками. А на осінь компанія нібито запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

Своє "розумне" кільце незабаром має представити і Apple. ЗМІ писали, що компанія серйозно стурбована швидким виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring. Випуск смарт-кілець від двох IT-гігантів – показник, що скоро такі девайси стануть мейнстримом.

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