Нові навушники Samsung із дизайном, як у AirPods Pro, показали на фото

Навушники покажуть 10 липня разом з разом з новими складаними смартфонами Galaxy і розумною каблучкою Galaxy Ring.

Однією з літніх новинок Samsung стануть бездротові навушники Galaxy Buds 3 Pro. У плані дизайну вони будуть сильно відрізнятися від попередників, що підтверджують опубліковані в мережі "живі" фотографії.

Своїм зовнішнім виглядом Galaxy Buds 3 Pro сильно нагадують навушники Apple: це форм-фактор з довгою плоскою ніжкою. Кажуть, що такий дизайн дасть змогу встановити збільшений акумулятор, а також додати простір для додаткових компонентів.

Кейс теж тепер новий – з прозорою верхньою кришкою. На знімках можна розгледіти світлодіодні смуги і вставки синього і помаранчевого кольорів.

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Що стосується характеристик, то Buds 3 Pro постачатимуться з активним шумодавом (ANC), Bluetooth 5.4, 24-бітовим передаванням звуку з частотою 96 кГц, захистом за стандартом IP57 і автономністю до 30 годин. Коштуватимуть вони приблизно 315 євро.

Для порівняння, Samsung Galaxy Buds 2 мають такий вигляд:

Представити Samsung Galaxy Buds 3 і Buds 3 Pro мають 10 липня на івенті Galaxy Unpacked разом з іншими новими гаджетами, включно з новими складаними смартфонами і смарт-кільцем Galaxy Ring. А на осінь виробник нібито запланував випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

А вже у вересні відбудеться масштабна презентація Apple. Чекаємо на iPhone 16, про які практично все відомо, ювілейні Apple Watch X і оновлену серію AirPods.

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