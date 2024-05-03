Смартфон, використовуючи ШІ, напише замість вас текст і скоротить листи, допоможе в обробці фоток або перекладе сказане співрозмовников.

Слідом за флагманами лінійки Galaxy S24 та Galaxy S23 оновлення One UI 6.1 із фірмовою мобільною нейромережею Galaxy AI вийшло для флагманів 2021 і 2022 років, пише портал SamMobile.

Апдейт уже доступний для власників Galaxy S22 і Galaxy S21, складних Galaxy Z Fold і Flip 4 та 3 поколінь, а також планшетів Galaxy Tab S8. Водночас власникам Galaxy S21 FE новітню прошивку доведеться зачекати до кінця травня.

Варто зазначити, що поширення оновлень відбувається хвилями: спершу нове ПЗ вийшло для користувачів з Південної Кореї, а пізніше поширення нової прошивки добереться до Європи та США. Найближчими тижнями оновлення має бути доступне всім.

Серед ключових нововведень One UI 6.1 з Galaxy AI – виділення об'єктів у будь-якому додатку і розумний пошук за ними в інтернеті, переклад телефонних дзвінків у режимі реального часу, функції "Розумний Редактор" і "Розумні Рекомендації".

Єдина функція Galaxy AI, якої не буде в старих смартфонах – Instant Slow-Mo, що дає змогу за допомогою ШІ сповільнювати будь-яке відео з домальовуванням кадрів.

Раніше експерти склали список із майже 50 моделей Samsung Galaxy, які більше не будуть оновлюватися і, відповідно, не отримають нових ШІ-функцій. Якщо серед них є ваш девайс, найімовірніше, настав час задуматися про апгрейд.

На 2024 рік у Samsung заплановано багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складних смартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютного розумного кільця. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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