У список потрапили пристрої Samsung, Google та самої ж Apple.

Поки ви чекаєте офіційної появи iPhone 14 в Україні, портал Android Authority склав список актуальних гаджетів, які за своїми параметрами рівні або навіть перевершують нові смартфони Apple, але при цьому їх можна купити прямо зараз.

Перше місце зайняло сімейство Samsung Galaxy S22. Всі три моделі оснащені топовим процесором Snapdragon 8 Gen 1, бездротовою зарядкою, а також захистом від води та пилу за стандартом IP68. Своєю чергою, Ultra-версія Galaxy S22 пропонує велику місткість акумулятора, вбудований стилус S Pen і камеру з 10-кратним зумом, якої немає в Apple.

Експерти наголошують, що це, мабуть, найкращі альтернативи iPhone 14 для більшості людей. До того ж сімейство Galaxy S22 очолює список найкращих Android-пристроїв взагалі.

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На другому місці в якості бюджетної альтернативи iPhone 14 до $400 розташувався iPhone SE 2022 року. Однак потенційних покупців попереджують, що новий iPhone SE оснащений тільки однією задньою камерою без спеціального режиму нічної зйомки. Він також пропонує IPS-екран з низьким дозволом, всього 64 ГБ в базовій комплектації та дизайн, запозичений в iPhone 8 більше ніж п'ять років тому.

Проте iPhone SE третього покоління оснащений продуктивним чипсетом Apple A15 Bionic – такий же стоїть у звичайних iPhone 14. До того ж користувачі отримують доступ до екосистеми сервісів Appleй і тривалу програмну підтримку.

Трійку лідерів замикають Pixel 6 і Pixel 6 Pro від Google. Вони виділяються на тлі айфонів незвичайним дизайном, пропонують круті фотоможливості й будуть отримувати оновлення Android не менше п'яти років.

Місткість батареї у Google Pixel 6 Pro трохи більше, ніж в iPhone 14 Pro Max: 5003 мАг проти 4323 мАг. Середня автономність пристрою при стандартному режимі експлуатації складе два дні. Pixel 6 Pro за 30 хвилин можна зарядити з 0% до 50%.

У список альтернатив iPhone 14 також потрапили:

iPhone 13 і 3 mini,

Samsung Galaxy Z Flip 4 і Z Fold 4,

Sony Xperia 1 IV,

OnePlus 10 Pro,

бюджетний Google Pixel 6a,

Asus Zenfone 9.

Компанія Apple на вересневій презентації представила відразу кілька моделей нових iPhone. Як і очікувалося, це iPhone 14 і версія iPhone 14 Pro / Pro Max, і mini серед них немає.

iPhone 14 Pro і 14 Pro Max отримали новий інтерактивний виріз, частоту оновлення екрану від 1 до 120 Гц і довгоочікуваний режим Always On Display, який вже став нормою на Android. Основна камера тепер на 48 Мп, а всередині стоїть новий процесор A16 Bionic.

Звичайні iPhone 14, по суті, являють собою злегка поліпшені iPhone 13: у смартфонів все та ж "чубчик", дисплей з частотою 60 Гц і навіть торішній процесор A15 Bionic, але з додатковим графічним ядром – продуктивність зросла на 18%.

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