На полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня.

Компанія Apple на вересневій презентації представила відразу кілька моделей нових iPhone. Як і очікувалося, це iPhone 14 і версія iPhone 14 Pro / Pro Max, і mini серед них немає.

Через неабиякий інтерес до "прошок", мало хто звернув увагу на звичайнісінький Phone 14, пише портал Gizchina. На думку редактора Федеріка Ньяме, базова модель лінійки стала головним розчаруванням року і "навряд чи хто-небудь перевершить її в цій категорії".

Як згадується в статті, шукати відмінності між iPhone 12 та iPhone 13 рік тому було важко, але на прикладі iPhone 13 та iPhone 14 стає зрозуміло, що все було не так погано. У той час як між iPhone 13 і 14 можна й зовсім поставити знак рівності.

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Обидва покоління iPhone, 13 і 14, використовують ідентичні дисплеї, корпуси та навіть "залізо". Винятком стало лише те, що в смартфоні 2022 року встановлено систему-на-чіпі Apple A15 Bionic з п'ятьма графічними ядрами, яка використовується в дорожчому iPhone 13 Pro. Також Apple трохи поліпшила камеру та оновила кольори.

Разом з тим топові iPhone 14 отримали новий процесор A16 Bionic, новий виріз у вигляді "пігулки", частоту оновлення екрана від 1 до 120 Гц, а також режим Always On Display. Ще й "завезли" нову камеру на 48 мегапікселів і традиційні обіцянки неймовірних результатів її роботи.

Якщо у вас вже є iPhone 13 і ви плануєте перейти на iPhone 14, це не буде оновленням. Оскільки Apple повертає вам ваш же iPhone 13 за додаткову плату – пише автор.

Своєю чергою, тим, у кого iPhone 12 і нижче, і хто планує оновити свій айфон, автор радить зупинитися на iPhone 13, оскільки після виходу 14-ки ціни на попередні моделі майже напевно впадуть.

До речі, на полицях магазинів новенькі айфони можна буде знайти з 16 вересня. Пізніше всіх дебютує iPhone 14 Plus – 7 жовтня.

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