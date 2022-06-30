Прем'єра флагмана очікується вже наступного місяця.

Бренд Moto, який сьогодні належить Lenovo, розкрив цікаві фотоможливості свого майбутнього флагмана – Moto X30 Pro – який також відомий під ім'ям Motorola Frontier. Прем'єра новинки очікується вже наступного місяця.

Повідомляється, що девайс отримає три камери з фокусними відстанями 35 мм, 50 мм і 85 мм. Це нетиповий набір для сучасного смартфона, але, звично, важливіше реалізація, а не сухі цифри, зазначає Gizmochina.

При цьому вже відомо, що Moto X30 Pro стане першим телефоном на ринку з новітнім датчиком зображення Samsung ISOCELL HP1 роздільною здатністю 200 Мп. "Допомагати" йому будуть 50-МП ширококутник і телеоб'єктив на 12 МП з дворазовим оптичним наближенням. Вразить і фронтальна камера – її роздільна здатність складе 60 МП.

Згідно з останніми інсайдами, в основу девайса ляже флагманський чіп Snapdragon 8+ Gen 1 від Qualcomm. При цьому у нього буде 6.7-дюймовий POLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+, частотою оновлення 144 Гц і підтримкою стандарту HDR10+.

Нагадаємо, раніше фахівці порталу XDA-Developer склали топ смартфонів 2022 року з кращими камерами. У список потрапили такі пристрої, як Galaxy S22 Ultra, Vivo V21, iPhone 13 Pro, Google Pixel 6 Pro та інші.

Разом з тим популярний бенчмарк AnTuTu склав щомісячний список найвигідніших Android-смартфонів. Найкраще співвідношення ціни і якості традиційно показує Xiaomi і її суббренд Redmi.

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