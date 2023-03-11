Інструмент не емулює всю iPhone OS цілком, зосередившись тільки на запуску ігор.

Для тих, хто ностальгує за 2000-х, розробник створив емулятор ігор, написаних під перші версії операційної системи для iPhone. Інструмент працює на Windows і macOS.

Спочатку метою проєкту був запуск класичної гри Super Monkey Ball від SEGA на комп'ютері, але у кінцевому підсумку емулятор також дозволяє відтворювати й ряд інших популярних проєктів, написаних під iPhone OS. Серед них – Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D і Touch 'N Go Lite.

Розробник розповів, що він повністю переписав код Apple, щоб уникнути звинувачень у порушенні авторських прав. Він також відмовився від ідеї повного копіювання ОС iPhone і зосередився лише на запуску ігор.

Відео дня

Сам же емулятор вміє імітувати торкання екрана та віртуальні джойстики для заміни акселерометра, а також вміє відтворювати звуки. Завантажити touchHLE можна цілком безкоштовно на GitHub, там же знаходиться докладна інструкція по налаштуванню утиліти.

Раніше УНІАН розповідав про умільців з Китаю, які створили перший у світі iPhone з двома портами для зарядки. Так, ви прочитали все вірно – у нього є роз'єми й Lightning, і USB-C. А ще раніше вони самостійно зібрали складаний Айфон.

Також писали про ентузіаста, який запустив DOOM на детальці LEGO – і навіть зміг на ній пограти. Все це працює на мініатюрному мікроконтролері Raspberry Pi RP2040 і крихітному OLED-екранчику.

Вас також можуть зацікавити новини: