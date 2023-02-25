Все це працює на мініатюрному мікроконтролері Raspberry Pi RP2040 й крихітному OLED-екранчику.

Студія id Software випустила свій легендарний шутер DOOM майже 30 років тому. Відтоді він встиг заглянути на найрізноманітніші платформи: від консолей і комп'ютерів до калькулятора, підключеному до картоплі, та електронному тесті на вагітність.

Коли здавалося, що дивувати більше нічим, ютубер-ентузіаст Джеймс Браун запустив DOOM на звичайній детальці LEGO – і навіть зміг на ній пограти й задокументувати цей процес на відео.

Персонаж управляється акселерометром, а стрілянина реалізована дотиками по сенсорах зверху, які "відкалібровані не дуже добре", тому іноді спрацьовують самі. Ну а "залізна" складова – це мікроконтролер Raspberry Pi RP2040 і крихітна 0,42-дюймова одноколірна OLED-панель.

Doom запустили всередині детальки LEGO:

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