У майбутньому розробник планує збільшити час автономної роботи такого ноутбука "до нескінченності".

Ентузіаст-інженер Андреас Еріксен зібрав незвичайний пристрій у форм-факторі ноутбука, здатний пропрацювати від однієї зарядки до двох років. Принаймні, за його власними оцінками.

Ідея створення незвичайного ноутбука з'явилася у розробника через те, що його колишній ноутбук постійно розряджається. "Мене дратувало те, що мій особистий ноутбук завжди розряджався, коли я працював над своїми проєктами, тому я вирішив побудувати свій пристрій самостійно", – пояснив Андреас.

Девайс отримав назву PotatoP, яка в переносному сенсі означає "малопотужний" або "погано справний" пристрій. За словами інженера, це було зроблено навмисно, оскільки для робочих завдань йому не потрібен потужний комп'ютер. А все, що потрібно – це клавіатура, екран і низьке енергоспоживання.

PotatoP отримав монохромний екран Sharp Memory in Pixel діагоналлю 4,4" і роздільною здатністю 320х240 пікселів, а всередині стоїть процесор Arm Cortex-M4F з частотою до 96 МГц, ОЗУ на 384 Кбайт і накопичувач місткістю 1 Мбайт. В якості клавіатури була обрана модель Happy Hacking Keyboard Lite 2.

Для живлення свого лептопа він використовував батарею на 12000 мАг і невелику сонячну панель – все це в сумі дає до двох років автономності. А в майбутньому Розробник збирається розширити ці показники й збільшити час автономної роботи PotatoP "до нескінченності"

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