До цього пристроєм з найяскравішим екраном вважався Xiaomi 13 Ultrа з дисплеєм на 2600 ніт.

Рівень яскравості дисплея для багатьох є одним з ключових факторів при виборі телефону. Саме з ним користувачі взаємодіють більшу частину часу..

Інсайдер повідомив, що новий флагман OnePlus (ймовірно, OnePlus 12) отримає 2К-екран від BOE з піковою яскравістю 3000 ніт. Це буде рекорд на ринку смартфонів.

Такий дисплей перевершить актуальні AMOLED-панелі за різними критеріями, таких як точність передачі кольору, яскравість і захист очей. Наразі лінійка Google Pixel 8 має найкращий екран у тестах, а рекордсменом по яскравості є Xiaomi 13 Ultrа з дисплеєм на 2600 ніт. Новенький Xiaomi 14, що виходить цього місяці, отримає екран OLED з піковою яскравістю 2800 ніт.

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За попередніми даними, OnePlus 12 отримає 6,82-дюймову панель LTPO з роздільною здатністю 3168×1440 пікселів і кадровою частотою 120 Гц. Також телефон запропонує до 24 ГБ оперативної пам'яті, найпотужніший процесор Snapdragon 8 Gen 3 і акумулятор місткістю 5400 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт.

Презентація OnePlus 12 відбудеться в грудні цього року. Точна ціна не згадується, але новинка помітно подорожчає в порівнянні з OnePlus 11.

На початку цього тижня OnePlus представила свій перший складаний смартфон OnePlus Open. Він виконаний у формі "розкладачки" і отримав топові LTPO-дисплеї і Snapdragon 8 Gen 2. Багато рецензентів називають його найкращим складним смартфоном на сьогодні.

А ще раніше цього року OnePlus випустила свій перший планшет – це справжній "вбивця" iPad. З головних фішок: незвичайне розташування камери, екран 144 Гц і місяць роботи на одній зарядці в режимі очікування.

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