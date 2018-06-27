Найчастіше експортували з області електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо).

На Тернопільщині у січні-травні товарообіг зріс на 35,3% до 348,1 млн дол. США.

Як повідомили УНІАН у відділі організації роботи Головного управління ДФС у Тернопільській області, зокрема, імпорт за 5 місяців сягнув 176,2 млн дол. США (+31,5%), а експорт – 171,9 млн дол. (+39,4%).

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Найчастіше експортували з області електроустаткування (кабельні модулі електромереж автомобілів, як продукти переробки на митній території тощо) – понад 46% від загальної частки експортованих товарів, м'ясо яловичини – 10,5%, цукор, меляса з цукрового буряку – 5,5%, освітлювальні прилади (частини світильників) – 5%, інші товари – 33%. Експорт товарів здійснювався до таких країн, як Польща (58,1% від усього експорту), Білорусь (8,2%), Німеччини (9,4%).

Здебільшого імпортували за п’ять місяців електроустаткування (проводи та арматура ізольовані, радіотехнічні пристрої тощо) – понад 33% від загальної частки імпортованих товарів, механічне обладнання – 14,5%, транспортні засоби – 11,3%, інші товари – 41%. У географічному розрізі найбільше товарів (за вартістю) в область надійшло з Польщі (47,6% від усього імпорту), Швейцарії (12,6%), Німеччини (9,4%) та Італії (5,3%).

Загалом зовнішньоекономічні операції проводились з торговельними партнерами із 73 країн світу. Перші позиції серед них займають Польща (52,5% від усього товарообігу), Швейцарія (7,5%), Німеччина (6,9%), Великобританія (4,5%) та Білорусь (3,6%).