На Тернопільщині правоохоронця за отримання хабара засудили до 3 років тюрми

Попередньо було встановлено, що оперуповноважений сектору ДСБЕЗ одного з райвідділів міліції одержав від місцевого жителя 4 тис. грн хабара за сприяння в уникненні ним кримінальної відповідальності за незаконне використання надр.

Щодо нього було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

За вчинення корупційного злочину районний та апеляційний суди звільнили обвинуваченого від основного покарання та на підставі ст. 75 КК України встановили йому іспитовий строк 2 роки.

Прокуратура Тернопільської області не погодилася із призначеною правоохоронцю мірою покарання, не пов’язаною з позбавленням волі, і звернулася з касаційною скаргою до суду вищої інстанції.

Вищий спеціалізований суд України скасував рішення апеляційної інстанції та направив кримінальне провадження на новий апеляційний розгляд.

Врешті апеляційний суд, підтримавши позицію прокуратури області, засудив вже екс-міліціонера за вчинення корупційного кримінального правопорушення до 3 років позбавлення волі та позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах строком до 3 років.