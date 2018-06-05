Через пересихання криниць по воду їдуть за кілька кілометрів

Протягом останніх років внаслідок кліматичних змін в області пересохло чимало джерел і різко зменшилися запаси підземних прісних вод. Влітку жителі Тернопільщини спостерігали незвичну для себе картину – замість невеликих річок та потічків залишилися лише русла з калюжами.

В багатьох населених пунктах, де для побутових і господарських потреб люди використовували шахтні колодязі, вода теж зникла.

«Є вже кілька десятків таких сіл. Як правило, вони невеликі, на 15-20 хат, колись були хуторами. Здебільшого це села на пагорбах. Їх жителі, які колись користувалися шахтними колодязями, зараз опинилися без води. Бідаки їздять по воду з бідонами, тачками за кілька кілометрів», – розповідає директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Орест Сінгалевич.

Він пояснює, що колись було більше опадів, в тому числі і зимою. Сніг танув, вода фільтрувалася і її вистачало до чергових опадів. Зараз кількість опадів істотно зменшилася і колодязі висихають.

«Найбільше сіл, де уже зіткнулися з цією проблемою, – у Козівському районі, Зборівському, Бережанському. Вихід один – свердловини. Ці роботи дороговартісні, фактично надія – на місцеві бюджети. Адже жителі сіл на свої мізерні пенсії у складчину свердловину не побудують», – констатує Орест Сінгалевич.

Один з таких проектів на конкурс від Державного фонду регіонального розвитку подала Бережанська міська рада.

«У прилеглому до Бережан селі Рай проблеми виникли із водопостачанням у дитсадочку та гуртожитку, останній – взагалі без води. Раніше люди носили воду із трьох джерел, розташованих поруч. Зараз два джерела пересохли, у третьому вода ледь тече», – описала ситуацію заступник міського голови Бережан Марія Бойко.

Кошторис будівництва свердловини в селі Рай складає 889 тис. грн, 133 тис. грн готова була надати міська рада.

Втім, бідкається заступник міського голови, проект на конкурсі не пройшов. Як і інший проект, який стосувався заміни водогону Бережан, труби якого перебувають в аварійному стані.

В ОДА зазначають, що дані проекти громада може профінансувати за кошти, які надійдуть у вигляді субвенцій на розвиток об’єднаних територіальних громад.

«Варто залучати і кошти міжнародних фондів. Зокрема, фонду «Монсанто», який фінансує гранти спрямовані на поліпшення життя людей у сільських громадах», – зазначає Сінгалевич.

Тим часом на колегії облдержадміністрації, на якій розглядали проблему різкого погіршення умов забезпечення водою населення, лісогосподарським підприємствам та Службі автомобільних доріг у Тернопільській області доручили створити нові лісові насадження і пришляхові захисні смуги для стабілізації водності відповідних територій.

А департамент екології зобов’язано повести наукові дослідження і розробити заходи адаптації до змін клімату, а також забезпечити виготовлення од кінця року генеральної схеми спорудження на земельних ділянках області водойм для акумуляції дощових і талих вод.

Андрій Вацик