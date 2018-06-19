Кому заважає патрульна поліція у Тернополі

– Якими успіхами можете похвалитися за час діяльності патрульної поліції у Тернополі?

– Насамперед, починають привчатися до порядку водії. Загалом за порушення правил дорожнього руху патрульними складено 6 тис. 515 протоколів. Всього накладено штрафів на суму 1,779 млн грн, з них 1,42 млн грн уже сплатили завдяки тому, що у патрульних є мобільні банківські термінали. Найбільше було оштрафовано водіїв за паркування в недозволених місцях, проїзд під заборонені знаки, їзду без страхових полісів або у стані алкогольного сп’яніння.

Зростає кількість дзвінків за допомогою, що свідчить про довіру людей до патрульних. Водночас є багато хибних викликів. Люди хочуть з цікавості перевірити, за скільки часу приїдуть патрульні. Телефонують, кажуть, що ось там то сталася страшна халепа, приїздіть негайно і кидають слухавку. Приїжджаємо – є людина, питаємо, навіщо викликали? Відповідь: мені було цікаво. Кожного дня є подібні незрозумілі випадки. Тим, хто так робить, почали виписувати адмінпротокол за хибний виклик. Однак там покарання незначне – 51 грн штрафу.

Та й в більшості такі люди дають хибні анкетні дані. Коли патруль прибуває і намагається з ними зв’язатися, то слухавку не беруть або телефон «поза зоною». При цьому ці люди стоять збоку і спостерігають.

Або приїжджає патруль, а виявляється, що посеред дороги – мертва собака. Патрульні телефонують в міські служби і цю собаку забирають. Але для чого було викликати патруль, якщо людина могла сама одразу звернутися адресно.

– Стало помітно, що водії рідше залишають своє авто в заборонених місцях. Поза тим проблема з паркуванням у місті залишається?

– Несуттєва проблема є в центральній частині міста. Але тернополяни повинні зрозуміти, що не є нормальним, коли людина хоче під’їхати впритул до того місця, куди їй потрібно. Цивілізована міжнародна практика, коли водії залишають свій транспортний засіб там, де це дозолено, щоб потім ще 5 хв пройтися до потрібного місця. Я навіть на службовому автомобілі паркуюся з дотриманням правил, при тому, що буваю в центрі. Виключення можуть скласти хіба якісь нагальні виклики.

– Недавно патрульні вивчали роботу однієї з найбільших парковок міста на майдані Волі. Які результати?

– Ми почали з’ясовувати, на яких підставах діють парковки у місті загалом. Подали запит, хотіли з’ясувати кількість платних місць, кількість безкоштовних, на підставі чого паркувальники користуються мобільними терміналами. Прийшла відповідь, але вона нас не задовольняє. Будемо ще звертатися в фіскальну службу.

Однак наші повноваження обмежені. Якщо виявляємо, що працівники на парковці офіційно не оформлені, складаєм протоколи і передаємо в податкову.

Люди чомусь думають, що патрульна поліція має безмежні повноваження. Тоді як наші повноваження: лише дотримання правил дорожнього руху та громадська безпека. За межі КУПАпу ми не можемо виходити.

Так, за 100 днів ми за гарячими слідами розкрили близько 70 злочинів, але це не наша робота.

– Ще під час обговорень роботи поліції в інтернеті люди нерідко докоряють, що патрульні закривають очі на «валютників»…

– Патрульному у формі валютник коштів не поміняє. Щоб притягнути до відповідальності, треба задокументувати факт. Є підрозділи карного розшуку і оперативні підрозділи, для яких це є прямий обов’язок – робити оперативні закупки і притягувати до відповідальності. Чому не притягують – це питання не до нас, бо це не наша компетенція. У нас немає повноважень робити оперативні закупки. Навести лад з валютниками можна за два дні, для цього потрібно лише бажання і силу волі.

«Пливемо проти течії в системі»

– З якими труднощами доводиться стикатися під час роботи?

– Ми зараз пливемо проти течії в нашій системі. І ми самі. Течії дуже нецікаво, щоб був якийсь камінь, який розрізає цю течію.

Патрульна поліція – сама по собі. В інших містах ще міська рада чи обласна рада долучаються. В Тернополі ми самі, від окремих депутатів чуємо тільки критику, причому необґрунтовану. Є незрозумілі розмови, що ми після переатестації поліції десь будемо комусь підпорядковуватися. Цими нічим непідтвердженими чутками хочуть внести дестабілізацію, до наших працівників підходять, пробують в чомусь переконати. Є колишні працівники міліції, які зараз їздять за патрульними, потім дзвонять на гарячу лінію Міністерства, скаржаться.

Міській раді щодо організації дорожнього руху ми багато приписів виписуємо, бо стан дорожнього покриття в Тернополі – один з найгірших в Україні. По ямковості чимало приписів. Зараз вони вже багато чого почали робити: по дорожніх знаках, почала з’являтися розмітка на дорогах. Більше 100 знаків за нашим поданням замінено, багато встановлено, разом з тим дуже багато знаків знято, зокрема, ті, які забороняли стоянку в центрі міста. Але щодо покращення організації дорожнього руху потрібно зробити ще багато.

– Нещодавня критика патрульної поліції з боку чиновників мерії зумовлена цими приписами чи є ще якісь позакулісні конфлікти?

– Для нас всі однакові. Ми не можемо дати комусь дозвіл порушувати правила дорожнього руху. Люди, які звикли мати привілеї перед пересічними водіями, зараз не можуть цього зрозуміти, для них це дуже незвично. Їх витіснили із зони комфорту і в результаті окремі представники місцевої влади почали лити негатив в нашу сторону.

Також ми виявили, що раніше окремі організації їздили і постійно засмічували дороги, а їм за це нічого не було. Мова зокрема про будівельні фірми, місцеві заводи. Ми склали протоколи і тепер заставляємо їх мити після себе дорогу, прибирати.

– Чи є результат від ініціативи запровадити у Тернополі базу велосипедів, аби попередити їх крадіжку?

– Кількість велосипедних крадіжок у місті вже зменшилась. На скільки – точно сказати важко, адже чіткої реальної картини немає, бо не всі крадіжки велосипедів реєструються. Але з розмови з працівниками поліції ми бачимо загальну тенденцію, що крадіжок велосипедів суттєво поменшало.

Зараз у базі – більше 200 велосипедів. Можливо, це ще не та цифра, яку хотілося б бачити. Хто захотів і звернувся – ми сфотографували їх велосипеди і внесли в базу. Поза тим, ще не всі знають про цю базу, дехто віднісся до неї насторожено. Адже є люди, які невідомо де придбали свій велосипед і не хочуть ризикувати. Можливо, він вже був викрадений.

Водночас недавно завдяки базі оперативно розкрили крадіжку велосипеда. Було дано орієнтування всім патрулями, велосипед виявили. Людину, яка їхала на ньому, затримали. Він почав пояснювати, що йому велосипед позичив покататися знайомий, але ми одразу зв’язалися з власником. Чоловіка доставили в відділ поліції, а власнику повернули його велосипед.

– Чи ефективними виявилися велопатрулі?

– Велопатруль їздять парками щоденно. Як правило, вони адмінматеріалів не оформляють, але багато допомагають людям. Кілька днів тому під час патрулювання побачили, що лежить чоловік. Під’їхали, допомогли, виявилося, він зламав ногу. Був випадок, що у ставі хотіла втопитися дівчина, патрульні завадили цьому наміру.

«Мотивація – не 8 тис грн, а зміни і результат»

– Яка мета курсів екстремального водіння, запроваджених нещодавно для патрульних у Тернополі?

– Більшість наших водіїв вже пройшли ці курси. Це є 5 занять, люди після них зовсім по іншому дивляться на керуванням транспортним засобом. В патрульних з’являється правильне відчуття щодо посадки, відчуття дороги і кермування. Поступово ці курси пройде весь особовий склад, бо вони надзвичайно ефективні. Головна мета – не навчити патрульних швидко їздити, а щоб вони почали відчувати автомобіль. Я – водій з багаторічний досвідом, колись займався напівпрофесійно екстремальним водінням і усвідомлюю, на скільки це важливі навики та знання.

– За час діяльності поліції у Тернополі вже було 3 ДТП за участю службових автомобілів, спричинені патрульними…

– До патрульних, які спричинюють ДТП, застосовують дисциплінарне стягнення, до керування ми їх більше не допускаємо. Автомобілі згодом ремонтуються за кошти страхової компанії. По одному ДТП ще чекаємо рішення суду. Людина стверджує, що ДТП сталося з нашої вини, у нас інше бачення. Чекаємо, як вирішить суд. Ще було ДТП коли «догнали» маршрутку на слизькій бруківці. Там незначене пошкодження, тріщина бампера. І третє ДТП – це була подряпина.

– Як патрульні відреагували на нещодавнє звільнення своєї колеги, яка у березні попалася на водінні службовим автомобілем у стані наркотичного сп’яніння?

– Позитивно, всі цього чекали. Процедура тривала досить довго, бо слід було зробити все із дотриманням процедури і законодавства. Людина довго оскаржувала в суді те, що перебувала в стані сп’яніння. І потім ще могла домагатися компенсації за той час, що вона була відсторонена, якби її звільнили одразу.

– За ці 100 днів яку оцінку ви б поставили своїм підлеглим?

– Я ними дуже задоволений, вони молодці. Патрульні дуже багато працюють, і вже втомлені, бо ще мають багато навчань. Вихідних у них фактично немає. Коли вони не на зміні, то займаються спортом, навчаються. Недавно був курс по нерозмитнених транспортних засобах. Зараз починається курс по домедичній допомозі та по законодавству, щоб закріпити те, що вони вже вчили.

Наші патрульні роблять все з ентузіазмом, для них мотивація – не 8 тис грн, а щось змінювати і добиватися результату. Вони працюють з великим бажанням, дехто навіть сам хотів братися за «валютників», самостійно робити закупку, але я пояснив, що ми можемо робити лише те, що нам дозволено. Ми на службі.

Окрім роботи в патрульній поліції Тернополя я ще був членом атестаційної комісії, яка атестувала поліцейських. І можуть сказати, що більша половина тернопільських патрульних набагато якісніша володіє нормативною базою, має кращі знання, ніж поліцейські, які мають 10-15 років досвіду.

Андрій Вацик