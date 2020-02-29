Затишна магія міста-малюка: подорож вихідного дня до Віссембурга у французькому Ельзасі

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Загалом в Ельзасі дуже багато старовинних міст, які, як люблять пафосно писати, дихають історією. ))) Дійсно, якщо ви потрапите у якісь закутки без людей та машин, то може здатися, що зараз по цій бруківці проїде карета. Правда, за хвилину ви почуєте звук автомобіля, бо життя таки не стоїть на місці. ))) Ще цей регіон вирізняється симбіозом різних культур, оскільки знаходиться на прикордонні. Столицею Ельзасу є Страсбург, історичний центр якого повністю занесений до культурної спадщини ЮНЕСКО. Детальніше про те, куди піти та що цікавого подивитися в «парламентській столиці» Європи, можна почитати у матеріалі «Страсбург: місто на перехресті доріг, де народжуються закони Євросоюзу». Цього ж разу ми подамося трохи на північ. За 60 кілометрів від Страсбурга розкинулося крихітне містечко Віссембург, яке, попри свої розміри, може похвалитися багатою і довгою історією.

Віссембург – «білий замок» на річці Лаутер

Віссембург – маленьке французьке місто (менше ніж 8 тисяч жителів) на краю Ельзасу, відразу на кордоні з Німеччиною. У перекладі з німецької Weißenburg означає «білий замок». Роками місто переходило з рук в руки, але міжусобні суперечки не завадили історичному центру добре зберегтися. Тут багато старовинних і колоритних фахверкових будинків, які нагадують казкові хатинки. Про такий тип будівництва УНІАН.Туризм вже розповідав вам у публікації «Казкові будинки в стилі фахверк: подорож в одне з найстаріших міст Німеччини». Тоді ми з вами гуляли вулицями фахверкового містечка Бад-Вімпфен. А також у матеріалі «Невідома Німеччина: Вайнхайм – місто «пряникових» будиночків і трьох замків».

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Але не лише Німеччина може похвалитися таким історичним спадком. Отож, повернімося до міста Віссембург, яке з 1945 року є частиною Франції. Воно невеличке, але дуже старе. Вважається, що місто виникло навколо бенедиктинського абатства, заснованого ще в 7 столітті. Статус міста Віссембург отримав у 12 столітті. Тут збереглися вже згадані фахверкові будинки 15-16 століть, собор 12 століття, вежа 11 століття, фортечні вали. Собор святих Петра і Павла (Saints-Pierre-et-Paul) стоїть у центрі міста і є найбільшою готичною церквою в Ельзасі після Страсбурзького собору. Будівля вражає як своєю величчю, так і красивими фресками й вітражами.

Центр Віссембурга, що проходить уздовж річки Лаутер, називають «Ельзаською Венецією». Я, до речі, не люблю таких порівнянь, бо в кожного міста є свій неповторний вигляд, який вартий уваги, й не треба порівнювати його з іншими. Вузенькі рукави річки, мініатюрні мостики між «пряниковими» будинками, центральна площа з фонтанчиком і пагорби на горизонті – все це формує особливий колорит Віссембурга.

А ще в таких маленьких містах ви побачите, що таке охайність європейської провінції. Затишні прибрані дворики, багато квітів, відсутність високих плотів. У цих місцях дуже легко випадково зайти до когось на подвір’я, але вас точно не проганятимуть мітлою. ))) Звісно, межа приватності там є, але вона не полягає у 3-метрових огорожах.

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На центральній площі ви обов’язково натрапите на дуже примітну будівлю з кривим дахом. Це Соляний будинок, який побудували ще в 1448 році. Тут була перша в місті лікарня, а пізніше він використовувався як склад для солі. Це місце, де фотографується, напевне, кожен турист. Не знаю, як його зміцнюють, аби тримався, але стоїть і гарно виглядає. А ще його полюбили голуби. І взагалі, у цьому місті дуже цікаві фахверкові будинки. Їхні черепичні дахи відрізняються від тих, що я бачила до того. Думаю, ви також звернете увагу на цю особливість.

Ще з цікавинок. Є в місті палац Станіслава, в якому жив у вигнанні колишній король Польщі. Правда, ми його не дуже шукали. Також можете погуляти у симпатичному парку, який є ідеальною зупинкою для перепочинку у теплу пору року.

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Ми були у Віссембургу наприкінці січня, хоча погода більше нагадувала холодну весну. Сирувато, трохи вітерець, може, тому людей на вулицях зустрічали небагато. Проте, в такому безлюдному місці дуже цікаво гуляти, є в цьому своя магія. Зате, коли зайти кудись у кафе чи ресторан, то там життя вирує. Ми також поєднували прогулянки з посиденьками десь у затишному закладі. По-перше, щоб зігрітися, а, по-друге, аби посмакувати місцевими стравами. До речі, раджу спробувати фламмкухен (ельзаська піца). Хоча ця страва вважається німецькою, але походить саме з цього регіону. Класичну версію «вогняного пирога», як дослівно перекладається з німецької мови, готують на дріжджовому тісті, змащують сметаною з додаванням сиру, подібного до нашого домашнього, а тоді щедро посипають цибулею та копченим беконом. Мені ця піца подобається тим, що тісто в ній дуже тоненьке і хрумке.

Ну й, звісно, не забувайте, що ви у Франції, де смачнючі круасани, багети та випічка. Кави їхньої я не люблю, але над різними солодощами стою довго, бо не знаю, що вибрати. У Віссембургу багато затишних кав’ярень з великим різноманіттям смаколиків. Ми вибрали заклад місцевого кондитера, який спокусив нас своєї вітриною найбільше. Не прогадали, скажу вам. Проте, я досі не знаю, чи вибрала найсмачніший тортик, але всі перепробувати нереально. )))

Це маленьке містечко не таке популярне, як, наприклад, відоміший Страсбург, але воно приваблює сюди достатньо туристів. А щоб мандрівники охочіше їхали до них, у місті проводять різні заходи. Наприклад, в останні вихідні червня ви потрапите на джазовий Outre Festival, який проходить просто неба біля підніжжя фортечних валів. Також влітку тут відбуваються різні шоу – вуличне мистецтво, музика, театр. З середини серпня до початку вересня вас чекають на міжнародний фестиваль класичної музики. І, звісно, з середини грудня починає працювати різдвяний ярмарок.

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Люди тут знають і французьку, і німецьку мови, але офіційною є перша. І хоча на цій території великий відбиток німецької культури, все одно, відчувається, що ви у Франції. Згадаєте там про оте всесвітньо відоме l’art de vivre – мистецтво жити, яке пропонує нам навчитися насолоджуватися простими речами. Смачних вам моментів у житті, де б ви не були саме зараз. А Віссембург вас чекає.

Мирослава Шульгевич