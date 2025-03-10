На 2025 рік у німецькій столиці вже заплановано майже 1200 концертів.

У 2024 році багато туристичних експертів відзначили зростання інтересу до концертного туризму. Після пандемії коронавірусу меломани вирішили не чекати кумирів у своїх містах, а вирушили за ними до інших країн, комбінуючи любов до музики та подорожей. Сприяли цьому й масштабні світові тури таких топзірок, як Тейлор Свіфт і Бейонсе.

Тим часом, свіже дослідження компанії у сфері гостинності Accor встановило, які міста є наймузичнішими в Європі.

Очолила рейтинг німецька столиця Берлін, де на 2025 рік уже заплановано майже 1200 концертів. При цьому щомісяця користувачі Мережі залишають у середньому понад 365 тисяч пошукових запитів щодо музичних заходів у головному тусовочному місті Німеччини. Водночас концертні майданчики Берліна мають середній рейтинг 4,56 із 5 балів – один із найвищих у Європі.

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"Не дивно, що Берлін посідає перше місце – його процвітаюча творча сцена, велика кількість майданчиків і м'які правила давно привертають авантюрних артистів і виконавців. До знакових місць живої музики відносяться SO36, легендарний панк-заклад, який колись відвідував Бові; Berghain, визначальний клуб берлінського техно-руху початку 90-х; і Waldbühne, приголомшлива сцена просто неба, спочатку побудована для Олімпіади 1936 року, де виступали такі легенди, як Прінс, Боб Марлі та Брюс Спрінгстін", – зазначають автори рейтингу.

Примітно, що до топ-15 потрапили ще три німецькі міста – Гамбург, Мюнхен і Франкфурт, які посіли 6, 9 і 13 місця відповідно.

При цьому замкнули трійку лідерів два великих музичних центри Великої Британії – столиця Лондон і друге за величиною місто країни Манчестер, які також називають "північною столицею".

15 найкращих міст Європи для любителів музичних концертів

Як повідомляв УНІАН, рік тому берлінську техносцену внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.

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