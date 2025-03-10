У 2024 році багато туристичних експертів відзначили зростання інтересу до концертного туризму. Після пандемії коронавірусу меломани вирішили не чекати кумирів у своїх містах, а вирушили за ними до інших країн, комбінуючи любов до музики та подорожей. Сприяли цьому й масштабні світові тури таких топзірок, як Тейлор Свіфт і Бейонсе.
Тим часом, свіже дослідження компанії у сфері гостинності Accor встановило, які міста є наймузичнішими в Європі.
Очолила рейтинг німецька столиця Берлін, де на 2025 рік уже заплановано майже 1200 концертів. При цьому щомісяця користувачі Мережі залишають у середньому понад 365 тисяч пошукових запитів щодо музичних заходів у головному тусовочному місті Німеччини. Водночас концертні майданчики Берліна мають середній рейтинг 4,56 із 5 балів – один із найвищих у Європі.
"Не дивно, що Берлін посідає перше місце – його процвітаюча творча сцена, велика кількість майданчиків і м'які правила давно привертають авантюрних артистів і виконавців. До знакових місць живої музики відносяться SO36, легендарний панк-заклад, який колись відвідував Бові; Berghain, визначальний клуб берлінського техно-руху початку 90-х; і Waldbühne, приголомшлива сцена просто неба, спочатку побудована для Олімпіади 1936 року, де виступали такі легенди, як Прінс, Боб Марлі та Брюс Спрінгстін", – зазначають автори рейтингу.
Примітно, що до топ-15 потрапили ще три німецькі міста – Гамбург, Мюнхен і Франкфурт, які посіли 6, 9 і 13 місця відповідно.
При цьому замкнули трійку лідерів два великих музичних центри Великої Британії – столиця Лондон і друге за величиною місто країни Манчестер, які також називають "північною столицею".
15 найкращих міст Європи для любителів музичних концертів
- Берлін, Німеччина
- Манчестер, Велика Британія
- Лондон, Велика Британія
- Дублін, Ірландія
- Париж, Франція
- Гамбург, Німеччина
- Бірмінгем, Велика Британія
- Прага, Чехія
- Мюнхен, Німеччина
- Амстердам, Нідерланди
- Відень, Австрія
- Копенгаген, Данія
- Франкфурт, Німеччина
- Будапешт, Угорщина
- Мілан, Італія
Як повідомляв УНІАН, рік тому берлінську техносцену внесли до списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
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