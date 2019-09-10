Контрастний Франкфурт-на-Майні: місто хмарочосів серед історичних будинків

Франкфурт-на-Майні – фінансове серце Німеччини. Височенні хмарочоси, один з найбільших аеропортів Європи, штаб-квартири Європейського центрального банку, Німецького федерального банку, фондової біржі та інших великих банків. Щорічно у місті проходить понад 30 виставок світового масштабу, зокрема Франкфуртський автосалон та книжковий ярмарок, які є найбільшими в світі у своїх галузях, а також тисячі міжнародних конференцій. Я винайшла для Франкфурта ось таке визначення - центрове місто. Бо його називають і центром комерції, і культури, і освіти, і туризму, і важливим транспортним вузлом.

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Франкфурт – найбільше місто землі Гессен та п'яте за величиною в Німеччині з населенням 700 тисяч осіб. Навіть не мільйонник, але статус у нього серйозний. Франкфурт вважається світовим альфа-містом, тобто важливим елементом міжнародної економічної системи. Він єдиний у Німеччині входить до двадцятки альфа-міст світу. Але за такий статус треба платити тим, хто хоче тут жити. За дослідженнями, Франкфурт є другим містом Німеччини і сорок восьмим у світі за рівнем вартості життя. А ще у 2011 році його визнали «кримінальною столицею» Німеччини. Так з першого, другого і навіть третього знайомства з ним не скажеш, але статистика говорить за саме місто. Проте, експерти зазначають, що сюди включена і контрабанда, яку виявляють у Франкфуртському аеропорту, тому не таке воно й страшне, як книжка пише. )))

До речі, у Німеччині є два міста з назвою Франкфурт: той самий Франкфурт-на-Майні (земля Гессен) і менш відомий Франкфурт-на-Одері (земля Бранденбург). Але в повсякденному життя під ім'ям Франкфурт за замовчуванням розуміють перше.

Туристичний Франкфурт

Франкфурт-на-Майні сприймається багатьма як місце для ділових поїздок або пункт пересадки у місцевому аеропорту. Але насправді тут багато цікавих локацій, які підходять для повноцінного відпочинку і туристичних походеньок. Височенні хмарочоси серед середньовічних фахверкових будинків роблять Франкфурт таким, який він є. Сучасне плавно поєдналося з минулим. Трохи контрастує, але здебільшого доповнює один одного. Німці вміють рахувати гроші, але крім фінансів, вони ще й дбають про свою історію. Тому старовинна архітектура у місті добре збережена.

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Що ж цікавого подивитися там? Почну розповідати з історичного центру міста - площі Ремерберг, забудованої колоритними фахверковими будинками. Найвідоміші будівлі на площі - готична церква Св. Миколая та ратуша. В центрі площі стоїть фонтан із статуєю богині правосуддя - символ Франкфурта. Також варто подивитися Франкфуртський собор Св. Варфоломія, який є найбільшим храмом у місті з висотою 95 метрів.

У центрі міста розташована ще одна популярна площа – Хауптвахе, яка відома своїм поєднанням історичних та сучасних будівель. Тут знаходиться великий підземний торговий центр.

Цікаво виглядає і Стара опера, яка була зруйнована під час війни, а потім її відновили за гроші мешканців міста (німці взагалі дуже шанобливо ставляться до старовинних будівель і намагаються відновлювати їх максимально наближено до історії). Ефектною є пішохідна вулиця Цайль, де багато сувенірних магазинів, торгових центрів та ресторанів. Це найвідоміша торгова вулиця міста. Взимку саме тут проходить різдвяний ярмарок, який є одним із найбільших та найстаріших у країні.

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Якщо я вже згадала про зимові свята, то скажу кілька слів про місцеві страви, які продають, зокрема, на цих ярмарках. Почну з франкфуртських пряників - це традиційне різдвяне печиво з марципанової маси, відоме ще з часів середньовіччя. Їх починають продавати у магазинах вже з жовтня. На основі цих пряників придумали ще одне типове печиво з Франкфурта — бетменхен, яке назвали на честь сім'ї франкфуртських банкірів. Бетменхени випікають з марципанової маси з меленим мигдалем, цукрової пудри і рожевої води в формі кульок, які прикрашають половинками мигдалевого горіха і глазурують яєчним жовтком. А далі перейду до чогось серйознішого. Франкфуртські яловичі ковбаски або ріндсвурст - це типові ковбаски з Франкфурта, що виробляються виключно з яловичини. Фарш готується з додаванням збитого яєчного білка та приправляється білим перцем і паприкою. Також відомим у цій місцевості є яблучне вино (апфельвайн) - це місцевий різновид сидру, поширений у Гессені. Тож якщо потрапите до Франкфурта десь на свята, меню для вас я вже склала. Смачного! )))

А тепер плавно від їжі для тіла перейду до їжі для душі. ))) Щодо музеїв. Їх у місті багато. Згадаю про кілька. Музей Штедель - один із найважливіших виставкових комплексів Німеччини. Кажуть, що він для німців як Лувр для Франції. Музей займає площу 4000 кв. метрів, тут близько 2700 картин, 600 скульптур, а колекція графіки становить близько 100 тисяч робіт. У Музеї кіно вам розкажуть про історію кінематографа, а також покажуть якийсь старий фільм. Ще вас може зацікавити будинок-музей Гете, в якому розповідають про життя відомого творця Фауста. Адже Франкфурт – батьківщина цього найвідомішого письменника Німеччини. Сімейний будинок Гете – це місце, де він народився і жив до 1765 року, а також написав багато своїх робіт.

Сам Франкфурт розташований на обох берегах річки Майн. Для мене місто з річкою – це автоматично великий жирний плюс у його карму. У Франкфурті гарна набережна з платанами, серед яких приємно гуляти. А ще це культурний центр міста. Набережна музеїв, або Музейна набережна – це територія південного берега річки Майн біля пішохідного мосту. Вона отримала таку назву завдяки великій концентрації музеїв.

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На Музейній набережній проводять різні культурні події. Наприклад, в останні вихідні серпня тут влаштовують «Свято на Музейній набережній», а навесні - «Ніч музеїв», під час якої музеї працюють всю ніч. А ще вулиця, на якій розташовуються музеї, частково перекривається для дорожнього руху в суботу через проведення найбільшого у Франкфурті «блошиного ринку».

Біля самої води у місті облаштовані гарні газони, на яких збираються місцеві, аби відпочити з дітьми, зустрітися з друзями за пивом і так далі. Також є дитячі майданчики, столи для гри в теніс й інші відпочинкові зони, як для малих, так і для дорослих. Тут люди полюбляють кататися на велосипедах, бігати. Туристи також можуть взяти в оренду двоколісний десь за 15 євро на день. Пункти прокату можна знайти на зупинках залізничного транспорту і на головних перехрестях міста.

Коли вас втомить урбаністичний туризм, пропоную зайти в Пальмовий сад – улюблене місце відпочинку франкфуртців. На 50-ти акрах тут посадили пальми та орхідеї, є дитячі майданчики. А влітку тут проходять джазові концерти. Краса! Також у південній частині міста знаходиться Франкфуртський міський ліс, який є найбільшим лісовим масивом в межах міста на всю країну. А ще в місті два великих ботанічні сади – Тропічний сад і Ботанічний сад Університету Гете.

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Ще одним місцем, яке вас може зацікавити, є Франкфуртський зоопарк, який був заснований ще в 1858 році. На відкритих майданчиках і в павільйонах живуть 4500 тварин 500 видів тварин та птахів!

Франкфуртський зоопарк займає 13 гектарів у центрі міста та є одним з найбільших зоопарків Німеччини. Я не люблю зоопарки, бо дивишся на тварин і шкода їх, що в неволі. Хоча в цьому зоопарку займалися і збереженням зникаючих видів. Одним словом, мала нагоду потрапити туди, і можу сказати, що зроблений він по-німецьки. Роботи тут проводили масштабні, бо ж створювали цілі штучні ареали для різних видів тварин. Все гарно, чітко, але ключове моє слово для цього зоопарку - штучно. Єдине, я давно хотіла побачити живих жирафів, а все не виходило. А там були, то я, як мала дитина, споглядала за ними. ))) Насправді, якщо у вас немає упереджень до зоопарків, то він вам сподобається. Але майте на увазі, що на нього потрібен цілий день. Всередині ще й поїсти можна, якщо зголоднієте.

Хмарочоси «банківського міста»

У Німеччині Франкфурт відомий перш за все як «банківське місто». П’ять з десяти найбільших німецьких банків мають тут свої штаб-квартири, включаючи «велику трійку» - Deutsche Bank, Commerzbank і DZ Bank. Як я вже згадувала вище, Європейський центральний банк, що відповідає за фінансову політику єврозони, також розташований в діловій частині міста. Також безліч інших фінансових установ відкрили тут свої представництва. І саме в хмарочосах міста крутиться весь той фінансовий мурашник.

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Франкфурт є одним з трьох міст Євросоюзу з великою кількістю хмарочосів. Він з 13-ма хмарочосами (будівлі висотою вище 150 метрів) знаходиться на третьому місці після Парижа і Лондона, в яких по 16 хмарочосів.

Серед усіх інших міст Німеччини найбільше високих будинків саме у Франкфурті. Для самої країни висотне будівництво не є характерним, тому ви майже не побачите в Німеччині «свічок» і «сірникових коробок», що гарно, скажу вам. Саме тому 13 у Франкфурті - це багато для країни. Висотки міста вже давно є не лише центром ділового життя Німеччини та Європи, але й однією з туристичних принад.

А тепер трішки про самі будинки. Вежа Коммерцбанку - це найвищий хмарочос Німеччини та третій за висотою в Європі. Висота 56-поверхового будинку становить 259 метрів, а якщо рахувати з антеною, то виходить 300 метрів. В будівлі є оглядовий майданчик на 40 осіб. Правда, він закритий для вільного доступу, і туди можна потрапити лише за спеціальним дозволом. Зате на оглядовий майданчик хмарочоса Майн, який назвали на честь річки, ви зможете потрапити менш як за 10 євро. Висота його 200 метрів, а з урахуванням шпилю – 240. Піднятись на верх можна за 45 секунд швидкісним ліфтом. А там весь Франкфурт під вашими ногами. Купити квитки можна на їхньому сайті.

Але є ще одна атракція, яка захоплює, можливо, навіть більше, ніж панорама міста з висоти пташиного польоту. Я зараз кажу про захід сонця у Франкфурті. Якщо спостерігати з мосту, як воно заходить за хмарочоси, то перед вашими очима відкриється неймовірний природній феєрверк кольорів. Ми взяли собі каву в кафе біля мосту, а тоді пішли милуватися урбаністичним заходом сонця. ))) А поряд з десяток на вигляд професійних фотографів намагалися зловити найкращі моменти цього дійства. Я ще дивувалася, чому їх так багато саме сьогодні, чи то так кожного дня?

Один із найважливіших транспортних вузлів Європи

Франкфурт має чудову транспортну інфраструктуру, що робить його особливо привабливим. Завдяки своєму розташуванню разом з Франкфуртським аеропортом та головним вокзалом місто належить до найважливіших транспортних вузлів Європи. Аеропорт Франкфурта знаходиться за 12 кілометрів від центру міста. Аеропорт має два великих термінали та один невеликий першого класу, чотири злітно-посадкові смуги і обслуговує 265 напрямків. Франкфуртський аеропорт входить до десятки найбільших аеропортів світу та є один із найбільш завантажених у Європі. Але, якщо немає ніяких форс-мажорів, пов’язаних з погодою або якимись заходами безпеки, все працює дуже чітко та зручно. Проте, як тільки щось стається - я всім співчуваю. Звідусіль з’являється купа людей, які не змогли потрапити на свої рейси. Утворюються черги до інформаційних стійок і так далі. Аеропорт дає з цим раду, але то займає час.

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До повітряних воріт Франкфурта доволі зручно добиратися. З міста можна дістатися на машині, автобусі та електричці. Аеропорт має дві залізничні станції - регіонального та далекого сполучення. На регіональному поїзді (приміська електричка) до міста заїдете за 10-15 хвилин. Тож якщо під час пересадки у Франкфурті у вас вікно більше 5 годин, то можна легко за бажання з’їздити на годинку подивитися на центр міста.

До речі, у Німеччині є ще маленький аеропорт з подібною назвою - Франкфурт-Хан, який розташований за понад 100 кілометрів від великого. Це колишній військовий аеродром, куди зараз літають лоукости. Обережно, не поплутайте їх, бо у маленького набагато гірше сполучення з іншими містами, плюс, немає залізниці. Часом мандрівники називають його «Богом забуте місце». Туди можна дістатися поки тільки на машині або автобусі. З головного вокзалу міста туди курсують автобуси, але в дорозі проведете до 2 годин. Детальніше про франкфуртську аеропортову колізію можна почитати на УНІАН.Туризм.

Головний вокзал Франкфурта - найбільша залізнична станція Німеччини. Він розташований дуже зручно, десь п'ять хвилин ходьби від центральної частини міста. Також Франкфурт є транспортним хабом системи автобанів Німеччини. Велика дорожня розв'язка знаходиться поблизу аеропорту і є найбільш завантаженою в Європі.

Ще скажу кілька слів про громадський транспорт міста. Під землею курсує метро (U-Bahn) та приміські електрички (S-Bahn), зверху - трамваї та автобуси. Дев'ять ліній приміського сполучення з'єднують Франкфурт з регіоном Райн-Майн. Часовий інтервал між поїздами на більшості маршрутів становить 15 хвилин. Метро має дев'ять ліній, які обслуговують міський центр і найбільші передмістя. Мінімальний час між поїздами десь 2,5 хвилини. Трамвай має 9 ліній, інтервал між ними приблизно 10 хвилин, в час пік - 5 хвилин. Плюс, таксі, знайти які ви зможете на більшості зупинок метрополітену, приміських електричок і головних перехрестях міста.

P.S. А ще контрасти міста, як і контрасти світу, ви побачите у картинах, які зустрічатимуться час від часу дорогою: дорогий бутик або престижний офіс, а поряд на картоні ночують бездомні.

Мирослава Шульгевич