Бездонне, романтичне чи таємниче: топ-7 унікальних озер України, куди варто поїхати за яскравими враженнями

Ялпуг- найбільше озеро України

Озеро Ялпуг, що знаходиться в Одеській області біля міста Болград, вважається найбільшим озером України і другим за величиною в Європі. Довжина озера становить 25 км, максимальна глибина - 6 м, а його підземні джерела тягнуться аж до Молдови. Природа ніби сама натякає, що тут найкраще зустрічати заходи і світанки. У сутінковий час доби ви зможете побачити, як сонце потоне на горизонті, залишаючи на воді доріжку багряних відблисків.

У літню пору озеро прекрасно прогрівається і є відмінним місцем для риболовлі. Тут можна зустріти окуня, судака, краснопірку, ляща і сазана.

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Крім того, за даними вчених, узбережжя озера Ялпуг зберігає величезну кількість історичних скарбів. Так, зовсім нещодавно тут були знайдені артефакти з дорогоцінних металів, створені в 5 столітті.

Сьогодні Ялпуг - це місце відпочинку, риболовлі, полювання і зеленого туризму. З кожним днем все частіше на берегах озера «виростають» готелі, бази відпочинку, магазини та кафе, що приносить Ялпугу, як курорту, велику популярність.

Як доїхати: озеро розташоване поблизу міста Болград. З Одеси та Ізмаїла туди курсують рейсові автобуси. Ціна квитка коливається в межах 150-200 гривень в одну сторону. До Одеси можна дістатися потягом. Наприклад, ціна квитка на потяг Київ-Одеса в одну сторону стартує від 155 грн (плацкарт), 540 грн (купе). Також можна їхати автобусом, ціна буде в межах 350 грн в одну сторону.

Проживання: зазвичай туристи сюди приїжджають з наметами для дикого відпочинку. Однак переночувати можна і на місцевих базах – ціни стартують від 130 грн за ніч з людини. 7-денний відпочинок у хорошому готелі обійдеться в межах 3600-4200 гривень без урахування витрат на харчування. Ще один із варіантів проживання - орендувати будинок чи кімнату в найближчому селі.

Світязь - найглибше озеро України

Український рекорд глибини - це озеро Світязь у Волинській області. Щоб дістати до дна в найбільш глибоководному місці, потрібно буде пірнути на цілих 58 метрів. Частково з цим завданням справляються дайвери, і, за бажання, ви цілком зможете приєднатися до них. Дослідити дно цікаво хоча б з однією метою - в пошуках старовинного замку. За легендою, колись він пішов під землю в одну мить, а на його місці утворилося краси озеро.

На озері Світязь є маленький мальовничий острів, який ще називають «Островом закоханих». Якщо вірити повір'ям, піший шлях до нього відкривається тільки люблячим серцям, а всі інші дістаються сюди на човні.

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Вода в Світязі містить срібло і гліцерин, що сприяє загоєнню ран і благотворно впливає на шкіру. Колись воду з озера возили в Польщу, щоб дівчата з багатих сімей приймали косметичні ванни.

Майже уздовж всієї берегової смуги озера росте ліс. У літню пору тут можна вдосталь насолодитися ароматом хвої, назбирати чорниці, ожини та грибів.

Приїхавши сюди на відпочинок, також слід обов’язково спробувати головний делікатес Світязя – місцевого вугра. Туристи найбільше полюбляють його в копченому вигляді.

Як доїхати: спочатку потрібно добиратися потягом Київ-Ковель, ціна квитка – 145 грн (плацкарт), 211 грн (купе). Зі станції Ковель - маршруткою до озера Світязь або до «Шацьких озер» – квиток близько 100 грн. Якщо подорожуєте на Шацькі озера на своєму автомобілі, то від Ковеля до Шацька приблизно 80 км. Їхати потрібно Варшавською трасою до міста Любомль, де головне не пропустити поворот і покажчик на «Шацький національний заповідник» (від Ковеля до повороту на Шацьк близько 40 км), після повороту рухатися по трасі та нікуди не звертати. Приїхавши до Шацька, в центрі слід повернути або на озеро Світязь (ліворуч), або прямо на озеро Пісочне.

Проживання: класичних і дорогих готелів тут мало, замість них місцеві пропонують садиби з екоматеріалів або здають кімнати у власних будинках. Ціни доволі невисокі: за 300-400 грн на добу можна зняти номер з санвузлом в хорошому котеджі. Якщо це невисокий сезон (літні місяці) - житло можна заздалегідь не бронювати, досить зайти на будь-яку вулицю і таблички з послугами оренди будуть зустрічатися на кожному будинку. 3-денний тур обійдеться в 1500 грн (сюди входить проживання, проїзд, харчування та страховка).

Синевир - найромантичніше озеро України

Історія про те, як блакитноока Синь виплакала ціле озеро через загибель коханого Вира, давно стала візитівкою Карпат. Сьогодні на березі озера Синевир, розташованого у Закарпатській області, красуються дві дерев’яні скульптури – символ закоханих.

Синевир по праву вважають найромантичнішим озером України. Вода тут чиста і прозора настільки, що в ній добре себе почуває форель - риба, яка може жити тільки в кристально чистій воді. Втім, ані купатись, ані рибалити на озері не можна. Однак озеро можна обійти навколо по стежці, подивитися на нього зверху з вершини гори Озерної і навіть підпливти на дерев'яному плоту до острівця в самому центрі водної гладі. Тут дуже легко дихати - завдяки аромату хвої, яка насичує повітря.

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Довкола озера розташований Національний парк, який ідеально підходить для гірських прогулянок та відпочинку на природі.

Як доїхати: будь-яким потягом в напрямку Ужгорода до станції Воловець. Наприклад, потягом Київ-Воловець, квиток на який коштує від 195 грн (плацкарт), 576 грн (купе). Далі слід їхати автобусом (крім суботи і неділі) до Синевирської Поляни з пересадкою в Міжгір'ї - квиток в один бік близько 50 грн. Якщо їдете на озеро на власному автомобілі, потрібно рухатися трасою Київ-Львів-Чоп (М-06), в селі Нижні Ворота повернути на Воловець, а далі їхати в напрямку Міжгір'я. У центрі селища повернути за вказівником на Синевирське озеро і їхати приблизно 30 км до села Синевирська Поляна.

Проживання: для тих, хто хоче жити з комфортом і всіма зручностями, неподалік озера є готель з різними за вартістю номерами. Розцінки ближче до літа будуть піднімати, але станом на кінець лютого 2019 року двомісний номер коштує 500 гривень за добу. Як альтернативу можна вибрати проживання в дерев'яному будиночку з лазнею – тут ціни трішки нижчі, обійдеться в 250-300 гривень за добу. Також можна орендувати цілу садибу (2-3 кімнати, кухня, санвузол) – ціна за добу від 1000 грн. Харчування у всіх випадках у вартість проживання не входить. Ціни і в їдальнях при готелях, і в кафе, і колибах з місцевою кухнею доволі лояльні, а порції - великі. Одноденний тур зі Львова коштує 500 грн (у вартість входить проїзд, супровід гіда, страхування на час подорожі).

Брестувате - найтаємничіше озеро України

Озеро розташоване неподалік від села Водяне Знам'янського району Кіровоградської області. Воно оточене болотами та густим лісом, що має назву «Чорний ліс». Тому його ще називають «Чорне озеро».

Вода в ньому темна, холодна і ніколи не замерзає, навіть у найсильніші морози. Найбільша загадка цієї водойми в тому, що ніхто досі не може виміряти його глибини. Кажуть, що озеро має подвійне, а то й потрійне дно. І все це завдяки торф'яним відкладенням.

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Тут водиться лише один вид риби - земляний карась. Спроби запустити сюди інші види риб нічого не дали. Вижити в умовах постійної холоднечі може тільки земляний карась.

Найтаємничіше озеро породжує масу легенд і міфів. Подейкують, що в ньому живуть русалки, а поруч не слід гуляти самому - щоб не «напав блуд».

Ще одним феноменом озера є так звані плаваючі острови, де ростуть рідкісні трави, квіти та кущі. Загадковий Чорний ліс і таємниче бездонне Брестувате озеро постійно приваблює любителів первозданної, дикої природи. Тут можна відчути себе прадавньою людиною в первісній природі.

Як доїхати: озеро Брестувате знаходиться посеред болота між селами Богданівка і Водяне. Якщо їхати на власному автомобілі, то потрібно рухатися по трасі Київ-Дніпро і повернути до Чорного лісу біля села Водяного. Також у Богданівці є велика залізнична станція «Чорноліська», там зупиняються потяги Запоріжжя-Кривий Ріг-Львів (№120), Київ-Миколаїв (№121), Маріуполь-Львів (№70), Львів-Херсон (№110). Ціна ж/д квитка з Києва до Богданівки – 150 грн.

Проживання: комфортних готелів в цій місцевості немає. Тому зупинитися можна в одному із селищ, орендувавши кімнату у місцевих. Фіксованої ціни на оренду житла теж немає, все за вашою домовленістю. Можливо вас «прихистять» і за спасибі. Ну а якщо хочеться зробити свою подорож ще більш містичною – спробуйте ризикнути заночувати в самому Чорному лісі.

Біле озеро - найпрозоріше озеро України

Біле озеро розкинулось в гущі лісів Рівненської області поблизу села Рудка. Озеру приписують чудодійну здатність омолоджувати шкіру. З наукової точки зору це пояснюється тим, що живиться воно джерелами глибоководних карстових порід, а тому там високий вміст гліцерину. Через чисту і прозору воду видно золоте піщане дно з білим камінням-вапняком. Саме за це озеро називають Білим. За іншою версією, «білим» озеро стало завдяки молочним туманам, що стеляться тут вранці.

Сосновий ліс, піщаний берег і невелика глибина створює ідеальні умови для відпочинку з дітьми.

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Як доїхати: найближча до Білого озера залізнична станція – Рафалівка. Туди можна потрапити потягом Київ-Львів. Ціна за квитки – від 250 гривень за місце в купе і 150 грн за плацкарт. Потім від Рафалівки до озера їхати маршруткою. Ціна квитка близько 50 грн. Також до Білого озера можна дістатися маршрутним таксі з Рівного або Вараша (раніше – Кузнецовськ). Вартість проїзду Вараш-Біле озеро – 20 грн. Якщо ви подорожуєте автомобілем, їхати потрібно трасою Е373 (в народі - «Варшавська траса»), повернути в Полицях, а в Суховолі взяти наліво у напрямку до Старої Рафалівки. Останні кілометрів 25 дороги до озера - це, без перебільшення, місячний пейзаж. Тому якщо у вашого автомобіля мала прохідність, то їхати потрібно буде дуже обережно.

Проживання: на узбережжі озера розташована єдина база відпочинку. Там можна орендувати дешеві будиночки для проживання. Варто відзначити, що пансіонат був побудований в радянські часи і з тих пір тут мало, що змінилося. Перший тип будинку коштує близько 150-200 гривень з людини. У такому будинку може поміститися три людини. Будиночки з ремонтом коштують від 350 гривень з людини, але в ціну вже враховане харчування в місцевій їдальні.

Якщо ж ви їдете відпочивати без дітей і комфорт для вас не так важливий, то можна зупинитися в наметовому містечку, попередньо заплативши за в'їзд 15-20 грн.

Голубі озера – найблакитніші озера України

Голубі озера, відомі як «українські Мальдіви», знаходяться в селі Олешня Чернігівської області. Дно покривають поклади особливого кварцового піску, який має природну здатність очищати воду. Озера утворились внаслідок затоплення кар’єру, де видобувався цей пісок.

Найпопулярніше серед туристів тут озеро «Велике», площею в 25 га і глибиною в 20 метрів. Біля його берегів розташований популярний комплекс «Блакитні озера», де облаштовані чудові місця для відпочинку з білими пляжами і VIP- зонами. Тут розташовані затишні будиночки для відпочиваючих різного класу. В комплексі є також сучасні спортивні майданчики для дорослих і дітей, затишні альтанки, ресторани, баня, тир, прокат велосипедів, стоянка та водні розваги.

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Для любителів риболовлі ідеально підійде Середнє озеро. Тут набагато спокійніше і водиться багато риби. А от хто хоче трішки підлікуватися, то їхати краще на Мале озеро. Воно багате на цілющу глину, яка позитивно впливає на суглоби. Тут найчастіше люблять відпочивати місцеві жителі.

Як доїхати: дістатися до популярних озер зовсім нескладно. Водойми розташовані практично на кордоні з Білоруссю, причому так близько, що мобільні телефони частенько переключаються на роумінг. Не важливо з якого регіону України ви плануєте свій маршрут, в будь-якому випадку вам потрібно тримати курс на село Олешня. Якщо їхати на власному авто, то потрібно рухатися Чернігівською трасою, а за Черніговом взяти курс на село Олешня. Також з Києва можна доїхати автобусом Київ-Гомель, який зупиняється неподалік від селища. Інший варіант: з Чернігова 3 рази на день ходить електричка до станції Грибова Рудня. Звідти пішки до озера залишається менше 1 км.

Проживання: любителі комфорту можуть розміститися на турбазах або в екосадибах. Вартість проживання за добу коливається від 500 до 1500 грн в залежності від площі номера і зручностей. Також на узбережжі озера можна відпочивати у наметах – коштує 50 гривень за намет. Власникам авто доведеться також уплатити рекреаційний збір – 25 гривень за добу.

Шелехівське – найстародавніше озеро України

У селі Межиріч Лебединського району Сумської області можна знайти рідкісне за красою та прозорістю озеро Шелехівське. Озеро таке ж давнє як Байкал. На думку вчених, воно утворилося ще за часів льодовикового періоду - через зсув гори, яка загородила дорогу талим водам. Таким чином і вийшло озеро площею в сім гектарів, де вода досі дуже холодна.

А ще вода в озері дуже чиста і прозора. Пояснюється це тим, що озеро не дуже популярне, тому натовпів відпочиваючих тут немає. Однак і потрапити туди не так-то просто: восени і навесні дорога до озера розмита, інколи туристам доводиться просити місцевих жителів села підвезти їх на тракторі або «уазику».

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Шелехівське озеро оточене густим і красивим лісом. Тут ростуть хвойні дерева, берези, верби і ожина. Якщо пощастить, то можна зустріти диких тварин - кабанів, зайців або бобрів.

Як доїхати: дістатися до озера можна на машині дорогою Н07, що веде з Києва до Сум. За Ромнами, біля села Штепівка, слід повернути на дорогу місцевого значення Т1906 в сторону села Межиріч. Щоб потрапити до озера, на в'їзді в Межиріч треба повернути ліворуч, а через півтора кілометра - на ґрунтову дорогу, яка і приведе до озера. Можна їхати потягом Київ-Суми, квиток в одну сторону коштує 235 грн. Потім на автобусі їхати до села Межиріч, а там краще запитати дорогу у місцевих, щоб не заблукати.

Проживання: озеро не користується особливою популярністю серед туристів, тому готелів, баз відпочинку чи будиночків в околицях немає. Однак у найближчому селі можна орендувати кімнату за домовленістю з місцевими. Також на узбережжі озера з легкістю можна розміститися в наметі.

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Гірські та степові, штучні та природні, оповиті легендами та з неймовірною історією - на території України є безліч озер на будь-який смак. Вони з кожним роком все більше приваблюють туристів своїми мальовничими пейзажами, чистим повітрям, можливістю скупатися в кришталевій воді та порибалити. Чи не чудові умови для того, щоб відпочити від буденних проблем та зібратися з думками?

Юлія Корнійчук