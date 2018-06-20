Сергій Татусяк: «В реформі місцевого самоврядування ми йдемо шляхом польським»

Розмова з головою Вінницької обласної ради Сергієм Татусяком про перспективну модель місцевого самоврядування, пілотний проект з реформування медичної галузі та майбутнє регіону.

- На останній сесії Вінницька обласна рада прийняла вступ Вінницької області до Асамблеї Європейських регіонів. Чи не буде цей вступ вважатися дещо декларативним?

- Жодної декларативності тут немає, а, навпаки, для нас – це можливість реалізовуватися в Раді Європи. Це стосується усіх програм: і просвітницьких, соціальних, гуманітарних, екологічних, спортивних тощо, тому що у такий спосіб ми отримаємо до європейського ресурсу офіційний доступ.

Стосовно місцевого самоврядування, то європейські інституції вимагають привести його в норму до Європейської Хартії місцевого самоврядування з передачею повноважень від центру до територіальних громад. Левова частка коштів повинна залишатись на місцях, і нею мають розпоряджатись тільки жителі територіальної громади та відповідний депутатський корпус. Якраз тут нам стане у нагоді польський досвід. Ви знаєте, що ми на Вінниччині напрацювали «Концепцію реформування місцевого самоврядування», і область готова стати пілотом у впровадженні цієї реформи. Найголовніше, що самоврядні органи мають відчувати себе справжніми господарями на своїй території. Якщо буде більше коштів залишатись на місцях, буде більше дотацій, левову частку фінансування візьмуть на себе безпосередньо громадяни. Це нормально, коли ти не чекаєш коштів зі столиці, а вносиш свій вклад у розвиток своєї територіальної громади.

- Ви будете про це говорити у столиці під час урочистостей з нагоди Дня місцевого самоврядування?

- Так, звичайно. Я вважаю, що це незворотній шлях. Якщо ми цього не пройдемо, перспективи для України немає. Діюча модель влади не працює на людей.

Президент розпочав з реформ. Хто б що не казав, але Віктор Янукович з перших днів свого президентства наголосив на важливості проведення реформи місцевого самоврядування, яка, як він сказав, має на меті посилити розвиток регіонів України. Для мене це позитивний месидж, який означає, що Президент не відступає від проголошеної ним реформи, і саме ми вперше за 20 років розпочали таку реформу.

Я не кажу, що реформа – це легкий і швидкий процес. Ні, навпаки, це безліч проблем – це чиновники, які позбудуться крісел через оптимізацію, це шалений спротив. Але той ресурс, який звільниться, повинен перейти в територіальну громаду. Ми повинні чітко розуміти, що попереду велика робота, але це перспектива, і, в першу чергу, фінансова, можливість отримання грандових коштів.

- Чи можна вважати угоду з Мазовецьким воєводством доступом України і Вінницької області зокрема до європейського ресурсу?

- Ця угода виникла з ініціативи маршалека Мазовецького воєводства Республіки Польща Адама Струзіка, коли у вересні польські колеги приїздили презентувати своє воєводство на Вінниччину. По-перше, Мазовецьке воєводство – одне з найбільших та економічно розвинених у Польщі. По-друге, досвід Адама Струзіка не викликає жодних сумнівів: ця людина працювала в органах влади як на вищому законодавчому рівні, так на рівні місцевого самоврядування – він був головою парламенту, двічі депутатом сейму, і двічі обирається маршалеком. Він - заступник голови Комісії територіальної єдності Комітету Регіонів Євросоюзу.

Адам Струзік сказав, що у нас достатньо бази, щоб ефективно рухатися, а його досвід нам обов’язково стане в нагоді. І ця угода буде не формальна, а ефективна в діях, Мазовецьке воєводство має угоди з деякими областями з України, але вони не діють. В нашому випадку Адам Струзік побачив багаторічне прагнення до набуття практичного досвіду в реформуванні системи місцевого самоврядування.

Сьогодні ми вносимо пропозицію щодо реалізації спільних проектів. На наступний рік в бюджет ми будемо вносити співвфінансування. Цього року ми виділяли на розвиток територіальних громад 1 млн. 300 грн., - це вже частина коштів, які будуть виділятись на програми.

На сьогодні у нас є вже більше 200 угод не тільки на рівні місцевого самоврядування, а й між громадськими організаціями, медичними та освітянськими установами. Це все просвітницька робота, і ми краще знаємо, ніж інші області, у який спосіб проводяться реформи в Польщі.

Тому якраз для нас важливо, щоб кожна рада на своєму рівні заклала кошти на різні програми соціально-економічного розвитку, треба ефективно попрацювати з європейськими інституціями, і ми будемо мати хороше наповнення для розвитку територіальних громад по всіх сферах.

- Вінниччина – пілотний регіон з реформування охорони здоров’я. Але у 2014 році увесь тягар фінансування ляже на місцеві бюджети. Чи усвідомлює обласна влада, які наслідки можуть бути для місцевих бюджетів у разі недосконалої реформи?

- Після проведення реформи охорони здоров’я я чітко усвідомлюю, які можуть бути наслідки. Але введення нашої області в пілотний проект – це позитив. Річ у тім, що у нас дуже серйозне навантаження на комунальні заклади. Для прикладу зазначу, що ми загалом по області маємо 735 бюджетів на 1 670 населення, тоді як Донецьк на чотири з половиною мільйони населення лише 384 бюджети. Тому нам необхідно провести реструктуризацію і скоротити вкрай роздутий апарат. Якщо ми не приведемо у відповідність нашу структуру і не вивільнемо кошти, ми будемо мати мізерне фінансування. Для мене важливо, щоб ми знайшли формат в структурі охорони здоров’я, який буде давати оперативно медичну допомогу з якісними ліками і, безперечно, з медичним оснащенням. Яким чином це робити, принаймні, для нас Польща в цій галузі є прикладом. Ми йдемо шляхом польським. Якраз форми і методи у них були недосконалі, але завдяки тому, що вони активно шукали свою модель, яка б працювала саме на поляків, вони досягли успіху. Наші польські сусіди чітко розставили функції для кожного рівня надання медичної допомоги, а сімейний лікар для них – це ще один член сім’ї. У них розписана чітка система на кожному рівні, немає дублювання. Кожен займається конкретно своєю справою, і там ніхто не візьме тебе просто так на обстеження, якщо ти не пройшов свого спеціаліста. Разом з тим існує здорова лікарська конкуренція, і це є стимулом та матеріальним заохоченням для того чи іншого лікаря.

Що таке для мене реформування медичної галузі – це, в першу чергу, отримання додаткових надходжень до обласного бюджету, які ми можемо використати на нове медичне устаткування, зробити дороги, виплатити зарплатню медичним працівникам. Так, це на 180 мільйонів коштів більше, і цього однаково недостатньо загалом для галузі, але це вже можливість зробити крок вперед – обладнати ФАПи, розпочати ремонт доріг, щоб швидка могла дістатися до кожного села, щоб кожна людина з глибинки відчувала, що нею опікуються, що турбота про її здоров’я для нас першочергова. Я певен, що наступного року, так як це питання базове, воно буде кращим на рівні інших областей.

- Від яких прорахунків нас застерігають поляки?

- Поляки нас налаштовують на те, що ми повинні чітко роз’яснювати людям, до чого ми прагнемо і які рішення ми будемо приймати по реформуванню охорони здоров’я. Просвітницька робота. Якщо не провели належної просвітницької роботи, не приступайте до наступного етапу профедення реформи. І це має робити управління охорони здоров’я, комісії обласної ради, районні ради, щоб люди чітко розуміли, до чого ми йдемо. Наприклад, треба роз’яснити людям, що зменшення кількості – це не означає погіршення ефективності.

- Якщо ми ведемо розмову про стратегію розвитку Вінницької області взагалі, то цікаво, чи є майбутнє у аеропорта «Вінниця»?

- Складне питання, яке розглядалось ще депутатами обласної ради попереднього скликання. Ми шукаємо оптимальний варіант, активно працюємо в цьому напрямку. До нас найближчим часом приїздять австрійці, і ми предметно будемо говорити про стратегію аеропорту, будемо наймати менеджерів, які пройшли цю школу і мають напрацювання по декількох аеропортах Європи, де усе розпочиналось з нуля, а сьогодні ці аеропорти працюють. Ми залучаємо до цієї роботи всіх фахівців, які працюють в комунальних підприємствах аеропортів обласних рад. Вивчаємо досвід Запоріжжя, Харкова, Донецька, і вже є певні поступи. Єдине, що на цьому етапі бракує - ресурсу, ми активно його шукаємо. Не знаю, на який формат вийдемо, але всіх ефективних інвесторів, які працюватимуть на те, щоб наш аеропорт розвивався, ми будемо залучати до роботи. Географічне місцерозташування аеропорту привабливе, треба лише знайти ефективних менеджерів.

- Усім вінничанам відомо, яка складна ситуація в футбольному клубі «Нива». Яка його подальша доля?

- Тренер команди - заслужений майстер спорту, колишній гравець «Ниви» Віталій Косовський. Вінничани його знають і люблять. Ця людина не один рік грала за збірну України. Тому для нас дуже важливо, що сьогодні жителі області небайдужі до подальшої долі клубу, всі вболівають за команду. На жаль, так сталося, що останні п’ять років командою опікувався тільки Володимир Продивус і частково фінансувала обласна державна адміністрація, обласна та Вінницька міська ради. Цих коштів було недостатньо. Але все одно команда утримувалася, з другої ліги вийшла в першу, а тепер потрібно трохи більший ресурс. З цього приводу проводилась нарада у губернатора Миколи Васильовича Джиги, де він дав чітко доручення, і я зустрічався з керівництвом клубу. До вирішення цього питання також долучився перший заступник голови ОДА Іван Мовчан. Так, нам треба мати дієвий клуб, щоб він розраховував не лише на спонсорство, а й сам заробляв кошти. Треба долучати і владні кошти, і кошти представників бізнесових структур, які працюють в області, і кошти вболівальників. Я вірю в те, що команда буде, і ми не маємо права її втратити.

- Що б Ви хотіли, щоб про Вас написали в літописі Вінниччини для нащадків?

- Щоб люди дали оцінку, що я зробив свій посильний внесок в розвиток регіону, що не дарма сидів в цьому кріслі. А в Євросоюзі ми обов’язково будемо, я в цьому не маю жодних сумнівів!