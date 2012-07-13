Хлопчина обпік обличчя, груди і руки плюснувши бензину
13:24, 13 липня 2012Вінниця
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Палив кукурудзиння
12 липня о 20:40 на пункт зв’язку підпорядкованої державної пожежної частини №29 смт Тростянець надійшло повідомлення з приймального відділення районної лікарні про те, що до них звернувся 15-річний юнак з діагнозом «термічний опік шкіри обличчя, грудної клітини, живота, лівої верхньої кінцівки І-ІІ ступеню».
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області
Площа опіку складає 20 відсотків тіла.
Зі слів потерпілого, травми він отримав біля будинку внаслідок спалювання кукурудзиння, яке попередньо облив бензином.
На даний час потерпілий знаходиться в травматологічному відділенні Тростянецької районної лікарні.
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