Чиновники центру зайнятості відповідатимуть перед законом
14:30, 31 липня 2012Вінниця
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Проблеми з виплатою допомог
За внесеним поданням прокуратури Вінницької області до відповідальності притягнуто двох працівників Вінницького обласного центру зайнятості.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Чиновники відповідатимуть за недодержання вимог законодавства про зайнятість населення при здійсненні контролю за виплатою допомоги по безробіттю, оформленні актів перевірок про достовірність поданих роботодавцем даних, що є підставою для визначення розміру дотацій.
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