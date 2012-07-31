Чиновники центру зайнятості відповідатимуть перед законом

За внесеним поданням прокуратури Вінницької області до відповідальності притягнуто двох працівників Вінницького обласного центру зайнятості.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Чиновники відповідатимуть за недодержання вимог законодавства про зайнятість населення при здійсненні контролю за виплатою допомоги по безробіттю, оформленні актів перевірок про достовірність поданих роботодавцем даних, що є підставою для визначення розміру дотацій.