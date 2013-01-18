Мовчан взяв у заступники Максима Боровського та Валентина Поліщука

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан 18 січня призначив двох заступників – Валентина Поліщука та Максима Боровського.

Як передає ВИННИЦА.info, 18 січня Мовчан представив нових заступників апарату облдержадміністрації.

Максим Боровський призначений першим заступником голови облдержадміністрації, Валентин Поліщук – заступником з питань агропромислового комплексу.

До цього призначення 35-річний Боровський з листопада 2011 року очолював Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.

34-річний Валентин Поліщук з 2005 року працював на посаді начальника управління Державної земельної інспекції у Вінницькій області.