Мовчан взяв у заступники Максима Боровського та Валентина Поліщука
17:07, 18 січня 2013Вінниця
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Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан 18 січня призначив двох заступників – Валентина Поліщука та Максима Боровського.
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан 18 січня призначив двох заступників – Валентина Поліщука та Максима Боровського.
Як передає ВИННИЦА.info, 18 січня Мовчан представив нових заступників апарату облдержадміністрації.
Максим Боровський призначений першим заступником голови облдержадміністрації, Валентин Поліщук – заступником з питань агропромислового комплексу.
До цього призначення 35-річний Боровський з листопада 2011 року очолював Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області.
34-річний Валентин Поліщук з 2005 року працював на посаді начальника управління Державної земельної інспекції у Вінницькій області.
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